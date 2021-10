¿Dolor en los senos?, entérate si es posible que tengas estos dos padecimientos

¿Te duelen los senos y te da miedo de que se trate de cáncer de mama?, la mastalgia puede ser la causa de provocar dolor en los pechos de manera cíclica o no cíclica, sin embargo no es un síntoma frecuente que se presenta en el cáncer de mama, pero se llega a confundir en muchas ocasiones. Por ello, no te asustes y entérate de qué es la mastalgia, cuáles son los síntomas y por qué es diferente al cáncer de mama de acuerdo a los expertos de Clínica Mi Salud.

¿Qué es la mastalgia?

Cuando se habla de la mastalgia se trata de un dolor en el pecho y se clasifica en cíclica que está asociada al ciclo menstrual o no cíclica cuando es a causa de un golpe y otros factores. Cabe mencionar que puede variar el dolor, pero no es una causante del cáncer de mama, por lo que no es considerado como un síntoma.

¿Qué es dolor cíclico y no cíclico del seno?

El dolor cíclico es a causa de la menstruación, algunas mujeres empiezan con estos malestares desde la ovulación del ciclo menstrual. Cada caso es diferente, ya que habrá mujeres que no soportan la ropa interior o ajustada, mientras otras solamente sienten malestares leves.

Mientras que el dolor no cíclico es diferente, este no es tan común y no tiene que ver con el ciclo menstrual de la mujer, la mayoría de veces se presenta el dolor en la misma zona y está presente siempre y no cierto periodo como la menstruación. Esto puede ser a causa de traumatismo o golpes.

Dolor en el pecho de una mujer.

¿Cuáles son los tratamientos?

Ya sea para el dolor cíclico del seno o no cíclico el tratamiento será definido por su médico, ya que llevará un registro con los estudios correspondientes, como mamograma o biopsia de una zona si hace falta, muchas veces puede ser a causa de un quiste que puede ser aspirado. La medicación será determinada tomando los siguientes factores de acuerdo al experto.

Su edad, salud global e historial médico

Grado de la afección

Su tolerancia a tratamientos, procedimientos o medicamentos específicos

Las expectativas de evolución de la afección

Su opinión o preferencia

Síntomas frecuentes del cáncer de mama

Cuando uno escucha la palabra ‘cáncer de mama' automáticamente lo relaciona a la muerte, pero no tiene por qué ser así, ya que con la detección a tiempo se puede llevar a cabo un tratamiento adecuado. El hecho de sentir dolor en los pechos no es un síntoma usual cuando se trata de esta enfermedad, por ello, para que te sientas más tranquila te traemos algunas señales de alerta de este cáncer.

Bulto, masa o bolita en la mama.

Cambios en la piel de la mama.

Cambios en su forma.

Cambio en el pezón.

Descamación.

Piel naranja en la zona de la mama.

