Don José Andrés Moreno Medrano, es de Michoacán y busca a su familia

Michoacán. - Un hombre de la tercera edad que responde al nombre de José Andrés Moreno Medrano, fue encontrado en Coyoacán en la Ciudad de México (CDMX), busca a su familia originaria de Michoacán.

En redes sociales, una usuaria compartió las fotos de Don José Andrés, solicitando apoyo a los internautas para que difundieran la foto y pudieran ayudarle a encontrar a su familia.

"Ayuden a qué se haga viral la foto de este señor q está viviendo en la calle , esta por la zona de Villa panamericana, delegación Coyoacán, en CDMX. Dice q su nombre es José Andrés Moreno Medrano y su familia se fue a Michoacán, trabajan con máquinas perforadoras", mencionó en su publicación Marisol GO.

En la publicación la jovén comenta que el señor no se encontraba en buen estado de salud y lo llevaron a revisar a un médico para que les informara como se encontraba Don José Andrés, asimismo también detalló que habían llevado al hombre al Instituto de Asitencia e Integración Social del Gobierno de la Ciudad de México, con dirección Sur 65-A 3246 Viaducto Piedad, en la alcaldía Itzacalo.

"Esta frente a #Farmaciasdelahorro , el médico ya lo reviso y cometa q al parecer tiene diabetes y tiene la presión por los suelos , le aplicamos vitaminas para q se recupere un poco, ojalá está publicación llegué a su familia" señaló en su publicación la usuaria de Facebook.

Comentarios en su publicación, en dónde explica el procedimiento del señor José Andres Moreno

Marisol GO, la usuaria de la red social en dónde apareció la publicación de Don José Andrés que busca a su familia, también mencionó que el señor mencionó que no lo abandonaron pero que él no estaba cuando se fueron. Además agradecía a las personas que la habían ayudado a compartir y que habían apoyado al hombre"

"Aún falta q aparezca su familia y no se cuanto tiempo lo dejen quedarse en ese instituto. Desconozco el procedimiento. Agradezco a todos los que se preocuparon por el. Al subirlo a la camioneta lo dejaron abajo xq está muy débil para q se pueda detener. Y se llevó todo lo q vecinos le regalaron", resaltó en los comentarios de su publicación.

Si alguien tiene información sobre la familia de Don José Andrés Moreno Medrano, el número telefónico del Instuto de Asistencia e Integración Social en el que se encuentra es 55-19-66-50, cabe señalar que se teme la salud del hombre, ya que aparentemente es diabético y maneja problemas con la presión, según la información que proporcionó la usaria de redes sociales.