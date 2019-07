Donación de órganos, entre mitos y apatía

Nacer a los ocho meses de gestación es solo una posibilidad de un millón, que explicaría por qué el riñón de Carolina dejó de funcionar a sus quince años; sin embargo, los médicos todavía no le tienen una respuesta.

Lo cierto es que, a esa edad, fue diagnosticada con insuficiencia renal crónica hasta que estaba a punto de entrar en coma por la toxicidad de su cuerpo. A partir de ello, Carolina y su madre comenzaron a descubrir un mundo que no conocían y que jamás imaginaron: el de la donación de órganos.

Carolina Plazas habló en entrevista para EL DEBATE. Contó que, durante tres años, estuvo acudiendo tres veces por semana a la clínica del Issste en Culiacán para recibir tratamiento de sustitución al funcionamiento de sus riñones llamado hemodiálisis, esto mientras la lista de espera avanzaba hasta ella, en medio de un desgaste físico y emocional que incluía a su familia.

Un paso desgastante

Los pacientes que ingresan a la lista de espera del Centro Nacional de Trasplantes deben tener a su lado todo el tiempo un celular al cual serán llamados en caso de que exista, por donante fallecido, el órgano que esperan.

A Carolina la llamaron tres veces: en la primera, contó a este medio de comunicación que, ante su condición de salud y estar diagnosticada con peritonitis, no fue apta; en la segunda tampoco fue apta por ser diagnosticada con tuberculosis: «Fue muy fuerte cuando me llamaban para posible trasplante, y no podía. Eso es muy difícil. La tercera vez fuimos sin esperanza, solo siguiendo el protocolo, pero sí quedamos. Fue el día más feliz de mi vida», expresó.

Ocurrió a sus 18 años, y hoy, tras nueve años desde que recibió su riñón, sabe que de todas las personas que vio mientras esperaba a ser trasplantada, ya nadie vive. Contó que algunos porque no alcanzaron un órgano; otros porque no eran aptos por tener otras enfermedades, por su edad o por falta de recursos: «Es demasiado caro. Si uno no se mueve, tiene que pagar hasta que consigues el dinero, recaudar fondos para recaídas, etcétera».

Para ella y su familia, el trasplante tuvo un costo por operación de 160 mil pesos, más 30 mil pesos de cada protocolo, tres que tuvo que hacer (un total de 90 mil pesos) y las ocasiones que debió pagar sus hemodiálisis privadas de 1500 pesos cada una.

Por ello vio como una fortuna tener el IMSS y el Issste, donde los servicios son gratuitos o de bajo costo.

Hoy, dependiendo de la clínica en que se realice el trasplante, el costo de la operación varía entre 170 y 180 mil pesos, más costos que se van agregando por complicaciones, medicamentos, etcétera: «Falta mucha información. Si no lo estás viviendo, no sabes que cada hospital tiene gente a la que no le sirve su riñón, que está en lista de espera, que están saturados, no hay cupos, no hay trasplantes, no hay donantes, es una cadena».

Estimaciones

Y a esta cadena se deben enfrentar cada día aquellos que están en la lista de espera en Sinaloa.

De acuerdo con un acceso a la información solicitado al Centro Nacional de Trasplantes, hasta el 2018 la lista de espera se conformaba por 49 pacientes: 29 por riñón, 19 por córnea y uno por hígado. De 2019 se estimó en 21 pacientes en espera: quince para riñón, tres para córnea y tres para hígado.

Según el registro nacional de trasplantes, en Sinaloa, del 2007 al 2019, se realizaron 613 operaciones de trasplantes, entre riñón, córnea e hígado, como los de mayor incidencia. En la estimación por año, se observa una desaceleración de trasplantes, con cifras variadas por género.

Del 2013 al 2016 se dieron los números más elevados de trasplantes. En 2013 fueron 47 hombres y 37 mujeres; en 2014, 40 hombres y 40 mujeres; en 2015, 42 hombres y 29 mujeres; y para el 2016, 35 hombres y 20 mujeres. Los resultados también pueden variar dependiendo el año en el que se dio de alta el paciente en el Centro Nacional de Trasplantes y la fecha en la que fue operado [ver gráfica].

A nivel nacional, en materia de órganos, tejidos y células, la Ley General de Salud establece que la donación consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que en vida o después de su muerte su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.

Además, se cuenta con un documento que puede expedir la negativa de las personas de ser donante, así como la tarjeta que acepta la donación después de la muerte. Sin embargo, de acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, es importante que cualquier familiar conozca la decisión al respecto, puesto que ellos tienen la última palabra.

La lista de espera en el país estima a 15 939 persona por riñón, 5988 por córneas y 311 por hígado. En algunos casos, los pacientes esperan dos órganos para sobrevivir, como sus dos riñones, hígado y páncreas, corazón y riñón, o hígado y riñón [ver gráfica].

Conciencia social

Martha Ceceña Romero, presidenta de Consejo Pro Cultura de Donación de Órganos IAP (Dona Vida), destacó en entrevista para EL DEBATE que existen mitos en torno a la donación de órganos, no solo en Sinaloa, sino en el país, que, lejos de apoyar a la labor y generar conciencia, alejan a los ciudadanos de conocer y colaborar con la causa altruista. Se cree —dijo— que las personas que son asesinadas diariamente pueden ser donantes, pero, en realidad, ellos no son una opción viable, de acuerdo con el protocolo para llevar a cabo un trasplante.

Expuso que la única opción de donación de órganos después de la vida es el caso de los pacientes que fallecen en un hospital por muerte cerebral, y que representan el 3 por ciento de las muertes en los hospitales, «de ahí que los deudos decidan dar el sí a la donación; y si ellos dicen no, nada se puede hacer», explicó.

Asimismo, comentó que la donación de órganos es una oportunidad invaluable para los pacientes que están en espera de un trasplante, puesto que se vuelve la única alternativa para recuperar su salud al cien por ciento, ya que las enfermedades generadas ante la falta de un órgano vital son las más desgastantes emocional y económicamente.

Por ello, hizo hincapié en mencionar que, contrario a lo que existe en otros países, en México la credencial que se otorga por parte del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) para donación de órganos es simbólica.

En el país —dijo—, el familiar de un fallecido decide hacer la donación: «Por esto es muy importante que la persona que desea donar les comunique su decisión a sus familiares más cercanos».

La fundadora de Dona Vida explicó que, una vez que el familiar otorga el consentimiento de donar los órganos, el hospital notifica inmediatamente al Ministerio Público, quien da fe de que el proceso es auténtico.

De ahí, lo comunican a la Secretaría de Salud y al Centro Nacional de Trasplantes. Con esto, desestimó que exista poca transparencia en los procesos de donación de órganos: «No cualquier médico o cualquier hospital pueden trasplantar. En este tipo de cirugías participan cuando menos veinte médicos y enfermeros especializados. No es cualquier intervención», advirtió.

A su vez, Martha Ceceña Romero agregó que ocho de cada diez mexicanos que requieren un trasplante para vivir mueren esperándolos, por lo que vio importante generar la cultura de la donación de órganos y tejidos en Sinaloa.

En ese contexto, lamentó que, a pesar de que Dona Vida ha ayudado por más de veinte años a pacientes que buscan un órgano en Sinaloa, con medicamentos, gestiones, platicas y conferencias sobre el tema, ahora, obtener el apoyo por parte de la iniciativa privada, para esta labor, se ha reducido.

Aun así, permanecen en la lucha y han visto con éxito el caso de Carolina Plazas, joven que fue trasplantada de riñón de donador cadavérico. Carolina recibió el apoyo de la institución, donde, además de guiar su proceso, se le otorgó medicamento de alto costo completamente gratis.

«Para quien goce de buena salud, es casi imposible que perciban el dolor, la impotencia y la ansiedad que padece un enfermo que requiere de un trasplante. Lo que sí es imposible de creer es que existiendo la manera de salvar múltiples vidas, esa posibilidad se desperdicie por falta de información», recalcó.