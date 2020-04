Dónde SÍ y dónde NO comprar gasolina por su bajo y alto precio: Profeco

Guadalajara, Jalisco.- Aguascalientes, Jalisco, Sinaloa y Chiapas son los estados que comercializan la gasolina más cara de todo México, reveló hoy el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, en la conferencia de prensa del Gobierno Federal.

Además, Veracrúz y Yucatán son los estados en donde el diesel es vendido a un mayor precio respecto al resto de etablecimientos inspeccionados en los 32 estados de la República Mexicana, añadió la Profeco.

La medición de los precios de combustible se hicieron a través del programa comparativo ¿Quién es quién en el precio de la gasolina? que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), resultados que también pueden ser descargados dando click aquí.

#Entérate Nuestro reporte semanal del #QuiénEsQuién en los Combustibles en: https://t.co/822kAqnOWC

✅Precio de gasolina y diésel

✅Gasolineras que dan #LitrosDeALitro

✅Precio de Gas LP pic.twitter.com/T9PvPPxEve — Profeco (@Profeco) April 20, 2020

Gasolina regular

El municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, figuró hoy en la 'mañanera' por ser el lugar donde está a la venta la gasolina regular más cara de todo México.

En el establecimiento ubicado en carretera a Las Palómas, Km 2 Sin número, el litro de gasolina regular se vende en $18.90, cifra que contrasta con los $12.98 que cuesta la gasolina en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, el lugar donde se comercializa la más barata del país.

Lista de las gasolinerías que venden el combustible regular más caro de México, según la Profeco.

También te puede interesar: Cuántos infectados y muertos por Coronavirus hay en Aguascalientes

Lista de las gasolinerías que venden el combustible regular más barato de México, según la Profeco.

Gasolina Premium

En cuanto a gasolina premium, Sinaloa y Jalisco son los estados que figuran al tener las tarifas más caras del país.

Dos establecimientos ubicados en la Carretera 500 de Angostura, Sinaloa, presentaron los precios más altos del país. Estos se encuentran ubicados en el kilómetro 47.5 y 25 y venden el litro de gasolina premium en $21.98 y $21.74 respectivamente.

En tanto, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, fue ubicada otro de los establecimientos registrados como los más careros. Se trata de la gasolinería ubicada en avenida El Verde #1333, en donde el litro de combustible premium es vendido en $20.99.

Dichas cifras contrastan con los establecimientos ubicados en Calle 61 X 38 y 55 diagonal #381 y Calle 27 X 6-A y 8 #584, ambas ubicadas en el municipio de Kanasín, Yucatán, en donde el combustible es ofertado en tan solo en $13.19, siendo con ello las más económicas del país.

Lista de las gasolinerías que venden el combustible premium más caro de México, según la Profeco.

También te puede interesar: Cuántos infectados y muertos por Coronavirus hay en Jalisco

Lista de las gasolinerías que venden el combustible premium más barato de México, según la Profeco.

Precio del diesel

La Profeco también emitió la lista con las estaciones de servicio en donde se comercializa más caro y más barato el litro de diesel, siendo el estado de Veracruz el protagonista de ambos listados.

En el establecimiento calle Leandro Valle Sin número, del municipio de Cosautlán, es donde se comercializa el litro de diese más caro del país, siendo su precio al público de $21.99.

En contraste, en la Avenida 1 #2606, del municipio de Córdoba, Veracruz, se puede encontrar el diese más económico del país. Ahí el litro litro es vendido en $17.16.

Lista de las gasolinerías que venden el diesel más caro de México, según la Profeco.

También te puede interesar: ¿Que es la fase 3 de covid-19?

Lista de las gasolinerías que venden el diesel más barato de México, según la Profeco.

Pero los reportes de la Profeco no terminan aquí. Ricardo Sheffield Padilla también evidenció a las estaciones de servicio que no permitieron ser revisadas o que se les colocaran medidas de precaución en aviso para los clientes ¿Por qué? Esa pregunta no fue respondida en la conferencia de prensa, ya quedará a su juicio el analizarlo.

De momento DEBATE te comparte la lista de establecimientos evidenciados por la Profeco en la 'mañanera' y que no están incluidos en el documento descargable que emitió la procuraduría.

Gasolinerías de León, Guanajuato, y de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se negaron a la coloación de la medida precautoria de inmovilización por parte de la Profeco. (Captura de pantalla)

También te puede interesar: Cuántos infectados y muertos por Coronavirus hay en Michoacán