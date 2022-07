¿Dónde está? Fátima Islas tiene desaparecida desde el 7 de mayo 2022

Tijuana, Baja California.- Desde el 7 de mayo de 2022, a las 20:00 horas está desaparecida Fátima Islas, quien salió de su casa que comparte con una amiga y hasta la fecha no se sabe nada de ella.

La joven mujer de 34 años de edad, desapareció en la ciudad de Tijuana, Baja California cuando salió a cenar con unos amigos, pero no regresó, desde entonces se desconoce su ubicación.

Han transcurrido dos meses y no han podido localizar a Fátima, ella tiene color café castaño oscuro lacio a los hombros, tez morena claro, mentón oval, pesa 60 kilogramos, mide 1.60 metros, es de complexión delgaada, boca mediana, labios delgados, ceja escasa arqueada, nariz aguileña, frente amplia y orejas medianas.

"Hoy mi hija Fátima Islas cumple dos meses sin saber de ella, ruego al Padre Celestial que me siga fortaleciendo para vencer este desafío el cual estoy viviendo y que "no se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo". Se que la tendremos de regreso a casa "hay que tener paciencia para aceptar la voluntad de nuestro padre celestial. Y le pedimos a la personas que la tiene para poder ir por ella no vamos a tomar represalias contra nadie nada más la queremos de regreso en cualquier condición que la tengan", escribió la madre en redes sociales del Colectivo de Búsqueda de Desaparecidos, Todos Somos Erick Carrillo.

Fátima tiene un lunar grande en abdomen, y los dedos meñiques los tiene curvos desde el nacimiento, esto como señas particulares.

Si usted ha visto a la ausente favor de llamar al 911 o al número de denuncia anónima 089.