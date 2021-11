Dr. Vagón retoma atención médica gratuita; Guanajuato, Jalisco y Michoacán están en su ruta del 2021

Guadalajara, Jalisco.- Por fin el Dr. Vagón está de vuelta y ya ha empezado a recorrer el Bajío de México para llevar atención médica completamente gratis a quien la requiera, esto luego de 18 meses que permanecieron parados debido a la pandemia del Covid-19.

En entrevista con DEBATE, Ricardo Reyes Díaz, gerente médico de Fundación Grupo México y líder del proyecto, señaló cuáles serán los municipios de Guanajuato, Jalisco y Michoacán y fechas en que estarán recorriendo antes de que finalice este 2021.

Asimismo, dejó en claro que cualquier persona se podrán acercarse al llamado "tren de la salud", ya que no habrá ninguna restricción para brindarle los servicios que ofrecen, no importará ni la nacionalidad.

"Que la gente sepa que ¡todo es gratuito! El paciente no necesita de ningún requisito para verse beneficiado por los servicios que vamos a estar otorgando, puede o no tener alguna seguridad social y que la convocatoria es completamente abierta, no importa si el paciente es de los municipios o de otro estado. No pedimos ni INE... Quien llegue a solicitar un servicio ahí se los brindamos"

El Dr. Vagón suma ya 7 años dando servicios médicos gratuitos en México, logrando atender a cerca de 500 mil pacientes con más de millón y medio de servicios médicos gratuitos otorgados.

El tren está conformado por 18 vagones, en los cuales se ha habilitado un quirófano, dos clínicas especializadas (control de diabetes y salud integral de la mujer), cinco vagones má son de uso exclusivos para brindar atención a pacientes, uno funge como farmacia, uno es coche-baños, uno es sala, otro es comedor y otros más son dormitorios, ya que las 60 personas que forman parte del proyecto Dr. Vagón "ahí vive, ahí comen y ahí duermen".

En esta nueva Ruta 71 que han emprendido por el Bajío de México la meta es atender a 500 pacientes diariamente, lo que equivale a dar atención médica a 2 mil 500 pacientes por municipio visitado y un total de 10 mil beneficiados por ruta.

¿Qué servicios médicos ofrece el Dr. Vagón?

Los servicios médicos gratuitos que el Dr. Vagón ofrece son: consulta médica general, consulta odontológica, seis especialidades: medicina interna, ginecología, dermatología, pediatría, geriatría y oftalmología.

Entre otros servicios que ofrecen están: quiropráctica y rehabilitación física, audiometría, optometría. "En estos servicios podemos adaptar tanto anteojos como auxiliares auditivos específicos a las necesidades de los pacientes", añadió Ricardo Reyes Díaz.

Los servicios complementarios que ofrece el tren de la salud son: psicología, nutrición, planificación familiar y entrega de medicamentos.

El gerente médico de Fundación Grupo México y líder del proyecto Dr. Vagón detalló a DEBATE como es que estarán operando para evitar algún contagio de Covid-19 entre pacientes o personal médico.

"Llegan los pacientes y gente de logística los orientan para ver qué servicio es el que necesitan. Posteriormente pasan a un filtro sanitario donde se les hace un cuestionario epidemiológico y si tienen algún riesgo -por mínimo que sea de un posible contagio o contacto con pacientes con Covid les hacemos una prueba de antígenos y sube al tren todo paciente que no tenga riesgo o sea negativo en esta prueba", explicó.

¿Rutas del Dr. Vagón?

A continuación, te damos a conocer los municipios que el Dr. Vagón estará visitando durante los meses de noviembre y diciembre de este 2021.

Guanajuato

-León 1-5 de noviembre

-Silao 7-11 de noviembre

-Celaya 13 al 17 de noviembre

-Pénjamo 9 al 23 de noviembre

Jalisco y Michoacán: Ambos estados serán recorridos del 26 de noviembre al 18 diciembre, sin embargo Ricardo Reyes Díaz dijo no tener aún las fechas exactas de las visitas, solo dijo que el orden del recorrido será el siguientes: Tlajomulco, Yurécuaro (Michoacán), Ocotlán , y Zacoalco de Torres.

Cabe resaltar que el horario de atención es de 6:00 de la mañana a 5:00 de la tarde o "hasta que el último paciente se vaya", según palabras de Ricardo Reyes Díaz.

Asimismo, aclaró que serán los Ayuntamientos Municipales quienes darán a conocer a través de sus redes sociales oficiales las direcciones exactas sobre donde se situarán el Dr. Vagón para dar la atención médica gratuita.

Lee más: IP construiría Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara: Alfaro

Cabe señalar que los recursos con que se solventa el proyecto del Dr. Vagón llegan de la Fundación Grupo México y aliados como Farmacias del Ahorro, Fucan, Laboratorios LAPI, Fundación MVS Radio, entre otras fundaciones empresariales y organizaciones civiles.

Al respecto, Reyes Díaz dijo que "lo que buscamos es potencializar esfuerzos y brindar el mejor servicio de salud que se pueda e impactar de forma positiva en la salud de los pacientes".