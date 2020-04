'Drones por México vs Covid-19' la propuesta para acabar con el coronavirus

Oaxaca.-"Drones por México vs Covid-19" es una iniciativa civil, en la cual se ofreció la tecnología a las autoridades para lograr sanitizar los espacios públicos en Oaxaca, en el mercado "Margarita Maza" el primer lugar donde fue implementada esta propuesta.

la iniciativa que solo se aplicara durante tres días para la sanitización y prevención de covid-19, en la que el empresario Luis Alfonso Escobedo de Oaxaca espera que se luche en los puntos más importantes de Oaxaca.

El dron que esparce un liquido desinfectante, "Drutri Clean" que en el que indican que se elimina el 99.99% de los virus y bacterias. además informó que dicho producto no contiene cloro, por lo que no es dañino para la salud. pese a ello la web no dio más información del supuesto desinfectante.

Sin embargo Oaxaca no es el único estado de la republica que aposto por esta propuesta, Mérida desde el fin de semana pasado a comenzado a desinfectar puntos importantes por medio de drones.

El alcalde Renan Barrerasupervisó la puesta en marcha de los drones de sanitización/Twitter

En total se implementa la utilización de tres drones los que dispersan el sanitizante, que de acuerdo con el alcalde, Renán Barrera, cumple con todos los protocolos para ser efectivo ante covid-19