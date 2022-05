Durango sube tres puestos en el Índice de Competitividad Estatal 2022

Durango.- El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que la entidad loogró un importante avance en el Índice de Competitividad Estatal 2022, el cual analiza la capacidad para atraer y conservar inversiones, lo que se verá reflejado en más y mejores oportunidades de empleo para los duranguenses.

Destacó que, en relación a la edición 2021 de este estudio, Durango es el estado del norte del país que mayor avance tuvo al alcanzar el segundo lugar nacional después de subir tres posiciones en el último año y 10 en lo que va del sexenio.

"Esta es una muy buena noticia porque habla del esfuerzo que las y los empresarios, y los propios trabajadores, han venido realizando y desde luego el gobierno ayudando en toda la parte que a nosotros nos corresponde", expresó.

Asimismo, mencionó que por primera vez, el estado de Durango superó a entidades destacadas en cuanto a industralización se refiere, como son Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla, colocándose así en un nivel de competitividad media alta que refleja el trabajo de los inversionistas para generar más oportunidades de empleo.

"Otro de los indicadores que se revisa es el potencial de sus sectores económicos, por eso hoy quiero hacer un justo reconocimiento a los empresarios, comerciantes, productores agrícolas y trabajadores, porque esta gran logro de hacer de Durango un estado más competitivo", dijo el gobernador.

Aispuro Torres manifestó que cuando tomó las riendas del Gobierno estatal, Durango se encontraba en el puesto 22 y hoy ocupa el número 14, avanzando también en el índice de competitividad, al pasar del lugar 25 al 15.

Por su parte, la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Durango, Magdalena Gaucín Morales, señaló que para el sector productivo es de gran importancia el tema de la competitividad, ya que habla de un estado donde se puede tener una mayor atracción de inversiones y que va forjando el tema de la innovación y atrayendo nuevos talentos.

"Para nosotros, el sector productivo, es muy importante y nos da una gran satisfacción poder ver estos números porque reflejan el gran esfuerzo que hacemos los empresarios, los trabajadores y el gobierno en conjunto, esto nos lleva a poder subir estos índices que para nosotros son importantes, porque lo que no podemos medir no lo podemos calificar, no podemos saber si vamos avanzando, y hoy al escuchar estos números, son positivos y nos habla de un estado con mayor atracción, mayor competitividad, que esto es fundamental para nosotros como empresarios", expresó.

Te recomendamos leer:

Gaucín Morales señaló también que han atravesado por dos años muy difíciles por el tema de la salud aunado al tema de la inflación, pero aún así, los empresarios estan dispuestos a trabajar para que Durango siga manteniendo su nivel de competitividad, pues al ver los números de otros estados más industrializados, Durango se mantiene como un polo de desarrollo.