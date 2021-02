Durango volverá a semáforo amarillo la próxima semana: Aispuro Torres

Durango.- El estado de Durango pasará a semáforo amarillo epidemiológico de Covid-19 a partir de la próxima semana, anunció este viernes el gobernador estatal, José Rosas Aispuro Torres.

En un mensaje desde su cuenta oficial de Facebook, el gobernador de Durango confirmó que a partir del próximo lunes 15 de febrero la entidad volverá al semáforo amarillo, con lo que se dará apertura a más actividades económicas.

Sin embargo, reiteró su llamado a la población a no bajar la guardia y seguir atendiendo las medidas de prevención contra el Covid-19.

Quiero compartirles que el próximo lunes #Durango pasa a Semáforo Epidemiológico Amarillo, por lo que se abrirán más actividades. A pesar de este avance le pido a la sociedad que no nos confiemos, no es momento de relajar los protocolos, el peligro no ha pasado. #NoBajesLaGuardia", escribió Aispuro Torres.