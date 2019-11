EL DEBATE gana premio por difusión de la vacunación en México

EL DEBATE resultó ganador en la categoría de Difusión de la Información del Premio Sanofi “Vacunar para dar oportunidades” 2019, con el trabajo “Las vacunas funcionan y evitan 3 millones de muertes anuales”, escrito por el periodista Juan Luis Leyva, de la sección de Salud de debate.com.mx.

Este concurso se realiza por quinto año consecutivo la convocatoria estuvo abierta hasta el 6 de octubre, “cuya finalidad es otorgar un reconocimiento público a las personas que se dedican a la vacunación, a las personas que dan un paso más allá de su labor diaria para ayudar a que las vacunas lleguen a todo el mundo y para que la información sobre las vacunas se difunda, para las personas que trabajan cada día por la vacunación”, dijo Alenadrina Malacara, director médico de Sanofi Pasteur México.

El premio tiene cuatro categorías: trayectoria profesional en la que participan enfermeras y médicos investigadores; mejores prácticas, en donde se pueden inscribir un equipo de hospital o jurisdicciones sanitarias; innovación y tecnologías orientada a aquellas personas o equipos de personas que realizan nuevas tecnologías que facilitan la tarea de la vacunación; y difusión de la información, categoría en la que participan publicaciones impresas y/o digitales que ayudan a que la información sobre las vacunas llegue a más personas de forma certera y veraz.

Alejandrina Malacara extendió una felicitación a los ganadores por este reconocimiento público e incentivó a los participantes a seguir haciéndolo, a seguir informando sobre vacunas “porque aún falta mucho por hacer”, agregó la gerente médico de Sanofi Pasteur México.

El periodista Juan Luis Leyva dijo que este premio es un impulso para seguir siendo un promotor de la vacunación segura y oportuna en México. Agradeció a periódico EL DEBATE por la oportunidad de difundir la información.

A estas alturas no podemos permitir que exista gente que crea que las vacunas causan enfermedades, sin querer me he convertido en un promotor de la vacunación”, finalizó.