“EL estado ha sido liberado” declara CJNG en respuesta a la detención de “EL Marro “

México.-Un nuevo video del denominado Grupo Élite del Cártel Jalisco nueva Generación (CJNG) en respuesta a la reciente detención de José Antonio Yépez "El Marro"donde explican se comprometen a mantener el estado tranquilo y con paz.

En el video de poco más de un minuto integrantes del Grupo Élite se comprometieron a salvaguardad la paz de la entidad, pues mencionan su guerra era contra el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL) y la tras la detención de "EL Marro" se comprometen con la población y las autoridades a mantener la paz del estado.

Además, advirtieron a quienes continuaran con las mismas prácticas criminales del (CSRL) de lo contrario habrá consecuencias fatales por lo que exhoraron a sus seguidores y familiares a dejar las actividades de extorción, secuetro y cobro de piso.

"Nosotros como Cártel, no nos dedicamos al secuetro a las extorciones y al cobro de piso. Sabemos que aquí hay gente de esa banda, de mata inocentes a los alrededores, también caerán, o lo que pudieran hacer mejor, es correr. El (CJNG) no permite que continúen con la escuela de esa mata inocente. El pueblo de Guanajuato tiene que vivir tranquilo. "esto se acabó", no habrá pueblo de rodillas. Familia de Yépez familia de los inocentes y de todos sus seguidores que lo apoyaron, por parte del CJNG no habrá persecución ni habrá represalias contra la familia del mata inocente de "El Marro" siempre y cuando dejen de seguir los pasos que afectaron por años y dejen de extoricionar, secuestrar y cobrar piso." mencionó