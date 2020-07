Edición 48 del Festival Internacional Cervantino ¡será digital! debido al coronavirus

Guanajuato, Gto.- El Coronavirus ha afectado la realización de un evento más: el Festival Internacional Cervantino. La edición 48 de este 2020 será en formato digital, del 14 a l 18 de octubre, debido a que la pandemia se ha prolongado más de lo estimado en el país, informaron anoche la directora general del evento, Mariana Aymerich Ordoñez, y el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“La pandemia vivida a escala global abrió nuevas oportunidades para explorar formatos adaptados a nuestra realidad; no sólo trasladar las expresiones culturales a la pantalla, sino ajustar los recursos digitales a las necesidades de las expresiones artísticas y sus creadores”, explicó Aymerich Ordoñez.

En su cuenta de Twitter, el gobernador del estado de Guanajuato también dio a conocer la noticia y lamentó que después de 47 años ininterrumpidos, este año el estado no reciba a los miles de turistas y amantes de la cultura que arriban de todas partes del mundo para disfrutar del evento.

Pero no todo es malo. Del 14 al 18 de octubre todo el mundo podrá disfrutar del nuevo formato digital en que este año será desarrollado el Festival Internacional Cervantino pues será difundido a través de diversos medios:

"Con la intención de cuidarte pero sin que dejes de disfrutar las artes escénicas, llevamos el @Cervantino a lo digital. Acompáñanos del 14 al 18 de octubre por las redes sociales, página web y diferentes medios de comunicación".

Resaltó la directora general del festival en su cuenta de Twitter.

Aunque aún no se ha dado a conocer el programa que este año se ofrecerá, de manera general se informó que Cuba y Coahuila son los invitados de honor y que:

Tras el anuncio de esta desición que tomó el Comité Organizador del Festival Internacional Cervantino las reacciones de los seguidores del evento cultural emitieron sus reacciones.

Hubo personas que expresaron que aunque sea a distancia aprovecharán al máximo las transmisiones que se hagan en formato digital:

"Desde que fui a la universidad he tenido ganas de asistir y no he podido, por fin mis sueños se harán realidad"

"BUENO que el cervantino no se hará presencial, pero tampoco es necesario hacerlo y gastarse esos millones de pesos en un festival que se puede hacer el siguiente año. @gobiernogto necesita dinero en seguridad, hospitales y educación es lo PRIMORDIAL!! NO HAN ENTENDIDO NADA GTO"

En contraparte, hubo quienes emitieron su reproche por no realizar el evento de manera presencial:

"No, no, no, no, esto no puede estar pasando, maldito 2020, ya mejor llevanos, el Cervantino se disfruta mejor en vivo, que tristeza"