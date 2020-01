El Bicho Latino: autobús que viaja desde Argentina hasta Alaska

Mazatlán, Sinaloa.- ¡México fue la excusa perfecta! Admite la pareja conformada por Matu y Shanti, quienes desde hace 14 años partieron del Sur de Argentina a bordo de "El Bicho Latino" teniendo como destino nuestro país. Sin embargo, tras casi cuatro años de recorres nuestras tierras han puesto en su mira ebn un lugar más lejano: Alaska.

El pasado viernes el bús salió de la playa San 'Pancho' , Nayarit, y arribó al bello puerto de Mazatlán, Sinaloa, llevando consigo a la aventurera pareja, a Zaina (la hija que presumen haber procreado en Perú y que nació en Ecuador hace 11 años) y a Martha (una perrita que hace tres años rescataron de las calles de Chetumal).

¿Cuánto tiempo pasarán ahí? Eso ni ellos lo saben. Al preguntarles por itinerario de viaje y horario ellos siempre contestan "el plan es no tener plan". Y fue exactamente así, sin planearlo, como uno llegó a al vida del otro durante sus respectivas vacaciones en la península de Valdez, ubicada al sur de Argentina.

Ambos vacacionaban aquel enero del 2006. Matu Miró lo hacía con sus hijas y su madre. Shanti iba sola y ya llevaba tres meses a bordo del camión que compró con lo que ahorró al trabajar como fotografa en una revista de Buenos Aires. Confiesa que el dineno era poco y solo le alcanzó para comprar un "bicho raro", de ahí el nombre que han dado al vehículo.

Aunque hoy el camión luce como una cálida casa rodante, en sus inicios la fea apariencia evidenciaba los 20 años que sumaba como autobús escolar.

El destino los junto y pronto compartieron experiencias, sueños y hasta la misma inconformidad por el estrés laboral; él también era fotografó, la variante era un periódico.

En pocos días Matu subió al bus "y nunca más se bajo" dice Shanti entre risas.

A pesar de que ella fue quien planeo la travesía, confiesa que "nunca pude imaginarme tener un estilo de vida así. A los 8 meses nos quedamos sin dinero y nos dimos cuenta en el camino que podíamos seguir viajando y viviendo así".

El no contar con trabajo formal, un salario fijo o incluso un seguro social no han sido inconveniente para que esta pequeña familia considere tener una vida exitosa, pues tienen muy en claro que estos estándares sociales no son sinónimos de éxito ni de felicidad.

"En realidad lo más importante sería no enfocar su vida en el dinero, en tener cosas, pero el sistema nos ha enseñado todo lo contrario: eres exitosa si tienes una cuenta bancaria, si tienes un puesto importante. Nunca van a señalar de exitosa a una persona como a nosotros (ríe), viajando en un viejo bus, felices; no van a decir < > porque ¡no lo parecemos según las normas de la sociedad! Pero yo creo que una persona exitosa es si está en paz, en armonía, a gusto con su vida".

Por el contrario, Shanti dice que de lo único que se arrepiente es de no haber iniciado antes esta travesía y cofiesa que le gustaría morir viajando, conociendo nuevos lugares alrededor del mundo:

"Yo no puedo imaginarme otra vida mejor para vivir, yo no me puedo imagianr parar en un lugar fijo, no me atrae la idea. Mi hija veremos, pero por ahora ella está muy feliz así".

Su hija Zaina también disfruta vivir de este modo tan particular y no ha sido impedimento para que se desarrole académicamente. Recientemente concluyó su educación primaria en Compostela, Nayarit, mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos e incluso a sus siete años de edad ya había leíco todos los libros que conforman la saga de Harry Potter.

Con el paso de los años tanto Matu como Shanti han descubierto nuevas maneras de conseguir dinero para solverntar sus gastos de alimentación, vestimenta y mantenimiento al autobús, las cuales pueden ir desde recibir ayuda directa de la sociedad, hasta realizar trabajos eventuales en las ciudades en que se estacionan, confeccionar playeras relacionadas con sus viajes y venderlas en $250, hasta publicar un libro en el que ha quedado plasmada la travesía que han realizado por diversos países de latinoamérica.

El Bicho Latino durante su estadía en Santa María del Oro, Nayarit.

"Estoy planeando hacer un nuevo libro, de México. Ahora habría que incluir a este país maravilloso. Nos sentimos agusto, cada estado es otro país casi, tiene diversas culturas, la comida es variada y nos han dado también muchas facilidades para permanecer mucho más que otros países, sino no nos hubieramos quedado tanto tiempo", exclamó Shanti.

Durante una transmisión en vivo que realizó el periódico EL DEBATE en la fanpage con esta familia, muchos de nuestros lectores les expresaron que sentían envidia por su manera de vivir, sin embargo la pareja aclara que esta forma de vida no está hecha para todos, aunque a todos les parezca atractiva, pues lo que para ellos significa una nueva aventura el quedar varados por días en medio de una carretera para otras personas podría ser sinónimo de complicaciones e inseguridad.

"No todo el mundo está hecho para viajar, algunos a los tres meses abandonan, no a todos les gusta esta vida intensa y no todo mundo tiene la capacidad de relajarse, de acomodarse a las circunstancias a las que se enfrentan".

Aunque se declaran personas muy proactivas con el cuidado del medioambiente, aclaran que no les gusta hacer gran uso de las redes sociales ni escuchar o ver noticieros debido a la alta carga de preocupaciones y tensión que estos arrojan a la población.

"De todo lo que pasa en el mundo yo no puedo hacer nada, entonces me amargo por algo que no puedo cambiar ¿Para qué tanta información si no puedo intervenir? Si hay un problema alrededor mío y que puedo ayudar ahí entro en acción",

exclama Shanti.

Finalmente, Maty y Shanti dicen que "hay mas gente buena, que gente mala en el mundo" y expresan que precisamente gracias a ellos es que han logrado continuar su interminable viaje, el cual ahora planean extender hasta Alaska.

Matu, Zania y Shanti modelan las playeras que ellos mismos han diseñado y venden a bordo de El Bicho Latino.

De momento llegaron al Parque Ciudades Hermanas de Mazatlán, Sinaloa, con la intensión de ahí recabar más recursos económicos para poder embarcarse en el Baja Ferries y llegar a Baja California Sur, donde empezarán de nuevo a recabar más dinero para poder continuar su ruta rumbo a la frontera de México con Estados Unidos.

Si deseas contactarlos para brindarles ayuda o adquirir alguno de los productos que venten piden que primero los llames al teléfono celular 984 138 32 87, ya que no tienen un lugar fijo para establecerse e incluso si solo quieres visitarlos mencionan que siempre serás bienvenido en El Bicho Latino.