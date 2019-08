El CJNG lanza una amenaza a sus enemigos y una petición a AMLO

Un video que ha circulado en redes muestra el momento en el que supuestamente el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho asegura que su organización criminal no secuestra, no cobra piso, no roba a la gente y mucho menos extorsiona. Todo lo anterior supuestamente lo da a conocer en un video en el que aparece en compañía de las personas que integrarían su organización, que hasta el momento es la más temida en México.

“Nosotros, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) nos deslindamos y hacemos saber a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con ningún acto delictivo efectuados en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua”, declara supuestamente El Mencho.

Asimismo dice que ellos no tienen nada que ver con las casas de seguridad que se han encontrado con “muertos y gente amarrada”, las cuales se ubicaron en el estado de Jalisco. Por ello piden que se le pregunte al gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, ya que aseguran que él es la única persona que sabe de quién son esas casas de seguridad.

Enrique Alfaro, gobernador del estado de Jalisco. Foto: Reforma

El Mencho reveló que los propietarios de dichos inmuebles pertencen a Martín Coronel, alias El Águila y de Esteban Rodríguez, El Güerito, quienes ambos, asegura, están protegidos por Alfaro.

En su momento (Enrique Alfaro) hizo un trato conmigo, Mencho Oseguera, el cual no cumplió.

Supuestamente, el odio que el gobernador de Jalisco tiene hacia el CJNG es “meramente personal, ya que su mujer actual, la señora Lorena Martínez, en su tiempo fue importante de un elemento importante de nuestra organización; es por eso que el odio y los problemas que tiene contra nuestra empresa son personales”.

Por otra parte el presunto líder del CJNG pidió a AMLO investigar la cuentas que supuestamente tiene Alfaro en Suiza y las Islas Caimán, dinero que al parecer recibe de Martín Coronel y Esteban Rodríguez”.

Por último, la persona que está hablando en el video señala que no permitirá que nadie le quite el estado de Jalisco.

“Lo que sí les voy a dejar muy claro es que, ni ‘El Águila’ ni ‘El Güerito’ y mucho menos el gobernador Alfaro me quitará el estado de Jalisco, los estados que tengo conquistados y mucho menos los que estoy peleando. Nunca nos hemos metido con los medios de comunicación, siempre les hemos dado su respeto, simplemente les pedimos lo mismo, que no nos involucren en cosa que no tenemos nada que ver”, finalizó.