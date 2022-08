El DIF de San Luis Potosí trabaja contra la explotación infantil

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en San Luis Potosí dijo que están emprendiendo acciones para evitar la explotación infantil en la entidad.

Esto tras el aumento de niños que son vistos trabajando en las calles. El DIF en la entidad dijo que buscarán preservar los derechos humanos de los menores.

La directora del DIF en San Luis Potosí, Ruth González Silva, dijo que en muchos casos, los niños detectados son migrantes de otros estados como Oaxaca, Chiapas y Centroamérica.

Las acciones serán tomadas en conjunto con la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

La directora del DIF, dijo que en las últimas dos semanas se ha detectado un incremento de niños en las calles, que son de familias migrantes que se vienen del sur de país y se quedan en entidades del centro, como San Luis Potosí, en busca de oportunidades laborales que son carentes en sus lugares de origen.

A los niños y las familias se les ofrece refugio o resguardo, así como acompañamiento para regresar a sus lugares de origen, aunque esto es rechazado generalmente por las familias, entonces a los niños se les busca un acomodo en escuelas para que sigan con su educación básica.

“Para que aquellos niños puedan mejor estudiar y no estar con esa explotación infantil, por otra parte, los padres de familia lo ven como si no fuera una agresión o vulnerar los derechos de los niños, sin embargo, no lo es”, dijo González Silva.

Te recomendamos leer:

Estas acciones conjuntas también buscan concientizar a los padres sobre los riesgos de que sus hijos trabajen en cruceros y que estos actos pueden hacerlos acreedores a sanciones al no dar a los niños las condiciones necesarias para su desarrollo, como el retiro de la custodia de los niños.