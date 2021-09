El Festival Internacional de Cine de Morelia presenta la selección oficial de su 19ª edición

Morelia, Michoacán.- El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) anunció las 100 películas que conformárán la 19ª edición del festival para este año, que se llevará a cabo del 27 de octubre al 1 de noviembre

A través de su plataforma, el FICM informó que del total de las películas anunciadas 13 trabajos corresponde en la Sección Michoacana (10 cortometrajes y 3 largometrajes), 66 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (17 de animación, 18 de documental y 31 de ficción).

Además de 11 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 10 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano.

De 702 trabajos inscritos, el 27% fueron realizados por directoras (189). En la Selección Oficial del 19º FICM, 40% de los trabajos fueron dirigidos por mujeres.

La 19ª edición del festival se desarrollará en una versión híbrida con funciones presenciales en la ciudad de Morelia y funciones virtuales a través de Cinépolis Klic, Canal 22 y FilminLatino.

Los títulos que integran la Selección Oficial son:

SECCIÓN MICHOACANA

CORTOMETRAJE

El chico de días azules que no puede salir | Paco Alarcón Rojas

La espera | Celina Yunuen Manuel Piñón

La libertad interna | Porfirio López Mendoza

Marku irekani (Vivir juntos) | Rosalba López López, Daniel Isidoro Morales

Muerte y muertebilidad (Death & Deathability) | Maria Victoria Ponce

Oscuro bajo el sol | Luis Armando Sosa Gil

La tarde del domingo también se olvida | Canek Miguel González Jiménez

Tierra eterna | Andrés Alonso Ayala

Tsihueri, el que fue valiente | Yunuen Torres Ascencio

Yo contengo un espacio | Andrea Gudiño Sosa

LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

Tolvanera | A.R. Melgoza

LARGOMETRAJE FICCIÓN

90 días para el 2 de julio | Rafael Martínez-García

Sin pecado concebida | Gastón Rodríguez Hernández

SECCIÓN DE CORTOMETRAJE MEXICANO

ANIMACIÓN

2×1 | David “Diómedes” Heras

Asperger a los 21 | Mauricio Ademir Ortega

Beyond Space | Beatriz Álvarez

Canicas | Eduardo Altamirano

La casa de la memoria | Sofía Rosales Arreola

El cuervo y el venado | Mauricio Calderón Rico

Espejo de agua | Jimena Medina

Flores en la casa de los perros | Christian Alain Vázquez Carrasco

Fonos | Gabriela Badillo Sánchez

Llueve | Carolina Corral, Magali Rocha

Mi abuela Matilde | Miguel Anaya Borja

La odisea espeleológica de Sócrates | Aria Covamonas

Rest in Peace | Deborah Balboa, Karien Benz, Kai-Hsun Chan, Aparna Hegde, Yuk Yan Tsoi

Tío | Juan J Medina

Toothless | Andrea Guízar

Transtierro | Susana Arrazola

Virtual Memory | Victor Zamora, Tiban Nuñez

DOCUMENTAL

Adrenalina | Alberto Arnaut, Diego Rabasa

Almantal Yu´un Lekilal (Mensajeros de la paz) | Octavio Anza

Cristales neón | Bruno Varela

Dato sensible | Anne Huffschmid, Alfonso Díaz Tovar

En el humo | Diego Granadillo Novoa

Flores en la Llanura | Mariana X. Rivera

La fuga | Kani Lapuerta

Hongo | Oscar A. Sánchez

Larhin: Corazón de madera | Patricio Efrén Navarro Alonso

Lunes, 3 de mayo | Leire Aguilera Kelly

Mi edad, la tuya y la edad del mundo | Fernanda Tovar

No fim do mundo (In the End of the World) | Abraham Escobedo Salas

Paralelo 28 | Santiago Bonilla

Pepedrilo | Victor Cartas Valdivia

Serranilla | Nicolás Gutiérrez Wenhammar

Son para tres | Emilio Aguilar Pradal

Victoria | Eloisa Diez

Yollotl (Corazón) | Fernando Colin Roque

FICCIÓN

5 de junio | Humberto Flores Jáuregui

Al menos nosotras | Melisa González

Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje | Gabriel Herrera

Alma y Paz | Cris Gris

Amanda | Liliana Villaseñor

Ansiedad y deseo | Rodrigo Ugalde De Haene

Arañas | Jaime Guerrero

Atrapaluz | Kim Torres

La cuarta puerta | Hugo Magaña

Chichi´ales | José López Arámburo

De vuelta a San Pedro | Andrea Santiago

Difuso | Paulina Urreta

Edificios sordos | Iván Linares

En los espacios de silencio | Bárbara Moreno Turcott

Gallo | Jorge Díez Maza

El grillo | Carlos Hernández Vázquez

Invierno | Luis Pacheco, Rafael Ruiz Espejo

Koo | Nicolás Rojas Sánchez

Madrugada en un mundo perfecto | Daniel Humberto Campos Ramírez

Mánchester Acatitla | Selma Cervantes

Mil ojos me observan | Nicolás Gutiérrez Wenhammar

Olote | Lau Charles

Papel | Gisela Carbajal Rodríguez, Felix Klee

Polaroids of Anxiety | Luis Arturo Rodríguez, Raúl Salgado

Querida Chantal | Nicolás Pereda

Se llama Flor | Viridiana Pérez Ramírez

El sueño más largo que recuerdo | Carlos Lenin

Tierra | Gustavo Gamero

Tierra negra | José Yapur

Todo lo que fui(mos) | Lorenzo Navas

Yo no fui yo | Pablo Balderas

SECCIÓN DE DOCUMENTAL MEXICANO

Cartas a distancia | Juan Carlos Rulfo

Comala | Gian Cassini

Cruz | Teresa Camou Guerrero

Faya Dayi | Jessica Beshir

Las hostilidades | M. Sebastian Molina

Oaxacalifornia: El regreso | Trisha Ziff

Pobo’ Tzu’ (Noche blanca) | Tania Ximena, Yollotl Alvarado

Temporada de campo | Isabel Vaca

Users | Natalia Almada

Vaychiletik | Juan Javier Pérez

La zozobra | Pablo Cruz Villalba

SECCIÓN DE LARGOMETRAJE MEXICANO

50 o Dos ballenas se encuentran en la playa | Jorge Cuchí

El camino de Sol | Claudia Sainte-Luce

Estación Catorce | Diana Cardozo

Hope, Soledad | Yolanda Cruz

El hoyo en la cerca | Joaquín del Paso

Los minutos negros | Mario Muñoz

Nudo mixteco | Ángeles Cruz

El otro Tom | Rodrigo Plá, Laura Santullo

Una película de policías | Alonso Ruizpalacios

Travesías | Sergio Flores Thorija