El Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat informó que dio positivo a Covid-19

Oaxaca.- Alejandro Murat, Gobernador de Oaxaca (PRI), informó durante este jueves que dio positivo a Covid-19, por lo que es el primer mandatario que informa de su contagio en el 2021.

A través de Twitter, el Gobernador de Oaxaca compartió que como parte de las acciones de prevención, se realizó la prueba de Covid-19, donde ha dado positivo y que se mantendrá aislado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Como parte de las acciones de prevención, me realicé la prueba COVID-19; he dado positivo. Estaré aislado y seguiré las recomendaciones de salud. Me encuentro bien, estaré atento y dando seguimiento desde Oaxaca a las funciones que como gobernador me corresponden."

El prrista reportó que no tiene síntomas, pero que seguirá aislado, Alejandro Murat se convierte en el décimo séptimo Mandatario que se contagia desde que inició la pandemia el 28 de febrero de 2020.

Informó el Gobernador de Oaxaca que dio positovo a Covid-19 / Foto: Captura

Otros mandatarios que han sido contagiados de Covid-19 son:

Omar Fayad de Hidalgo

Adán Augusto López de Tabasco

Francisco Domínguez de Querétaro

Héctor Astudillo de Guerrero

Francisco Cabeza de Vaca de Tamaulipas

Carlos Joaquín González de Quintana Roo

Así mimso José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles, de Michoacán; Claudia Sheinbaum, de CDMX; Mauricio Vila, de Yucatán; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Claudia Pavlovich, de Sonora; Jaime Bonilla, de Baja California; Alejandro Tello, de Zacatecas; Diego Sinhue, de Guanajuato; y José Ignacio Peralta, de Colima.

Con información de Reforma.