El Mijis presume fotos completamente desnudo de calendario

México.-En su cuenta de Facebook, el diputado local Pedro César Carrizales, mejor conocido como El Mijis realizó una publicación de una fotografía, en donde aparece completamente desnudo y en compañía de otros amigos cuyos cuerpos solamente los cubre una hoja de una planta.

Al morenista de San Luis Potosí se le puede ver en la imagen con otros cinco jóvenes más, quienes solamente cubren sus genitales con una hoja.

Asimismo, explicó que esa foto fue tomada en 2015, cuando formaba parte del Movimiento Juvenil Popular de San Luis Potosí, y habían recorrido siete estados del país, con la demanda de que no fueran criminalizados.

El recorrido que hacía se le llamaba "Un grito de existencia", en donde el ahora diputado realizaba trabajo como activista con otros más muchachos para ayudar a los chavos banda en la lucha contra cualquier discriminación.

Entre los estados que recorrió el Mijis y sus amigos fueron San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y la Ciudad de México, antes Distrito Federal, para pedir respeto y no ser estigmatizados por su ropa, barrio en donde vivían o tatuajes.

Explica que la idea de hacer un calendario surgió, porque se quedaron sin dinero y la única idea que se les ocurrió fue quitarse la ropa, tomarse fotos y hacer un calendario con todos desnudos.

Pero el Mijis revela que después de la fotografía se presentó problema y lo explica como broma, debido a que la hoja de esa planta les causo alergia.

El morenista envía un mensaje y dice: "La calle no me mató; me ayudó a encontrar el motivo de mi existencia y una familia".