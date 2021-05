El PRI robaba pero daba: César Amín González, candidato priista en Tapachula

Chiapas.- El candidato a la alcaldía de Tapachula (Chiapas) por la alianza PRI, PAN y PRD, César Amín González Orantes, aseguró que cuando el PRI estaba en el poder "robaba, pero daba", mientras que Morena "roba y no da nada".

Fue durante un evento de campaña realizado en la colonia Azteca de Tapachula que el candidato de la alianza conformada por PRI, PAN y PRD dio un discurso en el que no sólo arremetió contra Morena y el gobierno actual, sino que reconoció que el partido que representa era conocido por robar, pero también dar.

El PRI robaba, decían, mal hecho, pero daba. Estos roban y no dan nada. O lo regalan a otros países. Si aquí necesitamos y estamos muriéndonos de hambre", dijo González Orantes ante una multitud.

El aspirante a la presidencia municipal de Tapachula también señaló que uno de los principales problemas de esa ciudad fronteriza es la inseguridad, por lo que se comprometió a "poner orden" de convertirse en alcalde.

El exdiputado federal también aseveró que Morena no debe pedir el voto, sino que debe pedir perdón, y sin mencionar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo acusó de no haber cumplido sus promesas de campaña, como bajar el precio del combustible y la luz eléctrica.

Prometieron que iban a bajar la luz, el gas, la gasolina, el seguro popular y no han cumplido nada. Nos decían que estábamos peor cuando estábamos mejor", declaró.

En ese sentido, recordó que que hace tres años llegó un supuesto salvador que "prometió todo y no cumplió nada", y terminó quitando el programa Prospera y el seguro popular, pero afirmó que "la vacuna para el cambio" la tienen todos al alcance votando por los candidatos del PRI, PAN y PRD.

Ante los presentes, César Amín González aseguró que no llegará a la alcaldía de Tapachula a transformar nada, sino a "componer lo que no sirve", y aunque no puede prometer que el municipio se vuelva un "Dubai", hará todo lo posible por darle seguridad a la población.

El candidato de Va por Tapachula exhortó a los asistentes a tomar el dinero, despensas y lo que les ofrezcan, pero sin vender su voto, por lo que les pidió su apoyo en las elecciones del próximo 6 de junio.

"Vendrán a ofrecerles dinero, despensa, agárrenlo todo, pero no vendan su voto. Vengo a decirles que me ayuden, que cuiden las casillas", dijo González Orantes.

