El derecho a tener identidad de género en México

Culiacán, Sinaloa.- Todas las personas tenemos una identidad de género. Algunas se identifican con el género asignado al nacer, es decir, son personas cisgénero, muchas otras no, las personas transgénero y algunas otras se identifican como no binarias; se reconocen con aspectos femeninos y masculinos, no son hombres o mujeres.

En México, 20 estados reconocen la identidad de género de personas trans, Sinaloa incluido. Ahora, la lucha de ser reconocidas como personas no binarias también ha comenzado, pues ya hay una persona legalmente reconocida con esta identidad de género. Juan Pablo Delgado, abogado y director de Amicus, organización en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ, platicó a EL DEBATE que apenas fue el primer paso y que esta resolución a favor fue producto de una demanda de amparo.

Si bien, en estas 20 entidades, en su normativa establecen la posibilidad de que las personas trans puedan rectificar su género y su nombre, no se había presentado, hasta el pasado 11 de febrero, que una persona se identificara fuera del binario hombre o mujer. Ese es el caso de Fausto Martínez, de Guanajuato, quien es la primera persona trans en el país en ser reconocida con esta identidad de género no binaria.

Leer más: "No quiero ser mamá soltera": Estefanía narra su historia de sanación tras abortar en Culiacán

“El caso de Fausto es paradigmático, porque hasta la fecha el único documento que tiene es su acta de nacimiento, en la cual, en la mención de su género, en vez de tener una H o una M, tiene el acrónimo NB, que significa no binaria”, explicó el abogado. Aunque aún le falta conseguir que este reconocimiento se haga en su CURP, su INE, su RFC y número de seguro social, pues el acta de nacimiento apenas fue el primer paso, agregó.

Demandar es la opción

El éxito en este caso es producto de una demanda de amparo que se presentó en ese caso y que tiene efecto solo para Fausto, es decir, hasta ahora no es un trámite sencillo y fácil de realizar para todas las personas con esta identidad.

“Esa es la naturaleza de la gran mayoría de demandas de amparo, tienen efectos individuales, le atañen únicamente el derecho a la persona de forma individual, entonces no hay una garantía de que eso se vaya a replicar en otros estados”, explicó.

En su experiencia como abogado y activista, Juan Pablo indicó que, en lo subsecuente, en los estados en donde no se reconoce la identidad de género, seguramente la persona interesada deberá presentar una demanda de amparo. En el caso de los otros 20 estados, se esperaría que, por reconocer la identidad de género, se haga caso a su reglamento para efecto de reconocer también a las personas no binarias, pero hasta la fecha no existe registro de ningún otro lugar donde hayan accedido, aunque sí hay solicitudes en proceso.

Leer más: Brecha salarial: Mujeres ganan menos que los hombres en Sinaloa

Identidad Trans

En México, las personas transexuales que se identifiquen como hombres o mujeres, en 20 entidades del país, pueden solicitar y cambiar sus documentos sin mayor impedimento. En el resto de los estados lo pueden lograr por medio de una demanda de amparo.