El día que "El Chapo" Guzmán raptó a una mujer tras varios intentos fallidos por conquistarla

México.- Hace aproximadamente seis años que Joaquín "El Chapo" Guzmán fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, tras un operativo donde participaron autoridades estadounidenses. Posteriormente, luego de un largo proceso de lo que muchos consideraron "el juicio del siglo", el ahora ex narcotraficante pasa sus días en la prisión federal ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. Sin embargo, su nombre sigue haciendo ruido en medios de comunicación y redes sociales, su amplia trayectoria como narcotraficante dejó al mundo cientos de historias que contar, entre ellas resalta una en particular; el día que "El Chapo" Guzmán raptó a una mujer por obsesión de amor.

Transcurría el año de 1988 y el señor Victoriano, un amigo de ex líder del Cártel de Sinaloa, lo invitó a a la celebración de una boda, fue ahí donde conoció a Estela Peña, una hermosa joven que le demostró que el amor a primera vista, si existía. Durante toda la fiesta el capo no pudo evitar quitarle su mirada pero ella no se mostraba interesada en lo más mínimo.

Aparentemente después de que la boda terminó, Joaquín Guzmán llevó a los músicos que tocaban en la celebración hasta la casa de Estela, para llevar serenata, no obstante, el capo fue rechazado nuevamente. Ella sabía quien era su Guzmán, y a los negocios que se dedicaba, un mundo al que no tenía interés en pertenecer.

Desde luego que los múltiples rechazos sorprendieron al sinaloense, ya que no estaba acostumbrado a que esto ocurriera, pero esto no lo desmotivó, sino todo lo contrario, comenzó a utilizar todos sus recursos para tratar de conquistarla. Entre sus intentos más desesperados, resalta uno en particular, "El Chapo" lanzó cientos de flores a la casa de Estela desde una avioneta; para su mala fortuna, esto tampoco tuvo efecto, simplemente ella no quería relacionarse con un narcotraficante.

Cansado de esta situación, Guzmán tomó la desesperada decisión se secuestrarla y obligarla a mantener una relación amorosa, situaciones a las cuales Estela no pudo negarse por temor a cualquier represalia. Durante esta forzada relación, se dice que procrearon a dos hijos, una niña y un niño, los cuales llevan el apellido de su padre.

Años más tarde, tras un mal comienzo, la relación nunca pudo prosperar, ella se mantuvo firme en no querer estar con Guzmán, y él por su parte, simplemente perdió el interés. Desde entonces Estela, ha vivido con sus dos hijos en el anonimato y sobre todo alejada del mundo del narcotráfico. Cabe señalar que en su momento las autoridades iniciaron un proceso de investigación contra ella pero de determinó que no tenía relación alguna con las actividades ilícitas de su expareja. No obstante, se dice que antes de que Joaquín Guzmán cayera preso, la mujer estuvo recibiendo una pensión por sus hijos.

El día que "El Chapo" Guzmán raptó a una mujer tras varios intentos fallidos por conquistarla/ Especial

Actualmente, Joaquín "El Chapo" Guzmán, está casado con Emma Coronel, una joven de 31 años originaria del estado mexicano de Durango, a quien conoció también en una fiesta. Coronel se ha caracterizado por siempre dar la cara ante los medios de comunicación y sobre todo estar a pie de cañón son su pareja a pesar de las dificultades que se han presentado para su relación en los últimos años.

Un dato curioso, es que de acuerdo a un documento de inteligencia elaborado antes de su captura en 2014, se dice que el ex narcotraficante tenia como debilidad la "necesidad de compañía femenina", así como su gusto por las fiestas y comodidades.