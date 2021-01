"El estafador resultó estafado": youtuber se hace pasar por "narco" y hace que delincuente devuelva el dinero que robó

México.- Sin duda, los delitos cibernéticos han aumentado durante los meses de la contingencia sanitaria por Covid-19, todos podemos estar expuestos a ellos, pero hay ocasiones en los que los estafadores resultan estafados ante la audacia de las personas, este fue uno de esos casos. El famoso youtuber Gusgri Vlogs que se caracteriza por subir videos de humor, publicó un video en el que explica cómo dieron con un estafador y hasta hicieron que devolviera el dinero que había robado haciéndose pasar por un narcotraficante.

En su último video, el influencer mexicano relata que una persona que se encontraba buscando un departamento en renta en Mexicali, Baja California lo contactó para hacerle saber que una persona lo había hecho pagar un mes de renta por adelantado y tras depositar la cantidad solicitada nunca más le respondió.

El youtuber Gusgri Vlogs se hace pasar por "narco" y hace que estafador regrese el dinero que robó/ Fuente: captura de pantalla

Después de exponer las capturas de pantalla que el hombre le mandó sobre las conversaciones y la publicación de la renta de la casa, el youtuber cuyo nombre real es Jonathan Jovan Sámano se dispuso a marcar al número escrito en la publicación y a hacerse pasar como un interesado en rentar la vivienda, preguntando pormenorizadamente el monto mensual requerido a la mujer que le contestó y se hizo llamar "Norma".

Ante el cuestionamiento de Jovan Sábano sobre la ubicación de la casa, la mujer le contestó que por el momento no estaba dando esa información ya que una vez anterior lo había hecho y se "metieron a robar", el influencer siguió insistiendo en querer verla a lo que "Norma" le dijo que no estaba en Tijuana, por lo que no podría enseñársela. Tras hacerse de palabras, la estafadora le dijo que si en verdad la quería ella se comprometía a borra la publicación de la renta de la casa pero a condición de que primero le depositara 4 mil pesos el equivalente a un mes de renta, mismo que tendría que ser depositado vía electronica para "mayor seguridad".

Terminada la llamada, la mujer le mandó un mensaje en WhatsApp en el que le mostraba fotografías del "inmueble" y le pedía que le depositara a una cuenta Bancomer por medio de la tienda de autoservicio Oxxo, el vloggero insistió para que le diera el nombre del titular de la tarjeta pero la mujer se negó alegando que no era necesario.

En este punto del video, el bajacaliforniano destaca que él anteriormente ha tenido experiencia con los cajeros de Bancomer, los cuales dan el nombre del titular de la tarjeta, por lo que después de depositarle la cantidad mínima (50 pesos) pudo obtener el comprobante en donde venía el nombre de la persona (Marcela Porra García).

Luego de tener el comprobante con el nombre de la mujer para que el hombre que lo había contactado pudiera levantar una denuncia en su contra si así lo quería, el influencer le pidió ayuda a otro youtuber hacker (Yo soy H2) para conseguir la ubicación de la estafadora.

Después de que consiguiera la ubicación y el nombre, el youtuber le volvió a hablar a "Norma"

En esta nueva llamada Jonathan Jovan le dijo que él ya sabía que era una estafadora y que se llamaba Marcela no Norma, al mismo tiempo que le recordaba el caso del señor que anteriormente había estafado. La mujer quiso tranquilizarlo y "aclarar las cosas", pero el vloggero la amedrentó diciéndole que "no sabes a quién estafaste, pinche rata, estafaste a mi patrón ¿Sabes para qué quería esa casa? Iba a hacer una casa de seguridad" y con ello dejándole claro que se dedicaba al "narcomenudeo".

Tras varias amenazas de parte del bajacaliforniano, la mujer colgó la llamada a lo que el youtuber intentó llamarla de nueva cuenta y luego de tres intentos un hombre contestó diciendo no conocer a nadie llamado "Norma", sin embargo, el joven aun más astuto siguió insistiendo para que reconocieran que habían estafado a su "patrón".

Debido a su buen actuación, el youtuber logró que le regresaran los 4 mil pesos a la persona que lo había contactado.