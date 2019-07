El fin de una carrera criminal

México cierra un capítulo en la vida histórica del narcotráfico y la delincuencia con la sentencia dictada de cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera en Estados Unidos. Sin embargo, con ello, la violencia no termina, y el país avanza en otra etapa que, posiblemente, esté marcada por luchas de poder, sobre todo en Sinaloa y en Jalisco.

Estas fueran las reacciones en entrevista para EL DEBATE de los expertos en temas de seguridad y delincuencia Javier Oliva, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México; Alejandro Hope, analista y columnista nacional; y Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia en México, tras el dictamen del Gobierno de Estados Unidos contra el Chapo.

Alejandro Hope aseguró vía telefónica a este medio que la sentencia otorgada es solo un acto simbólico y «el final de su carrera criminal». Señaló que cierra una época de la historia del narcotráfico en el país tras una serie de décadas en las que predominó un grupo muy específico del narcotráfico: el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, puntualizó que, en términos concretos, tiene muy poco impacto: «El impacto real vino cuando fue su captura, y luego sobre todo cuando fue puesto en extradición, ahí puso punto final a su capacidad de influir sobre los mercados de ilícitos en el país y la operación de la estructura que había dejado», dijo.

Ilustración El Debate

El efecto mediático

Javier Oliva, académico de la UNAM, señaló a EL DEBATE que la sentencia de Guzmán tampoco marca un parteaguas para que otros delincuentes mexicanos tomen medidas de protección que les impidan terminar tras las rejas.

Sostuvo que no es el primer caso ni de detenciones ni de extradiciones para personajes mediáticos. Tan solo en el Gobierno de Felipe Calderón indicó que más de quince líderes de alto rango fueron extraditados a Estados Unidos: «Sí es importante señalar que no es el primer caso, ni mucho menos. Lo visible de este caso fue, desde luego, sus dos espectaculares fugas de supuestos reclusorios de máxima seguridad en México», enfatizó el investigador.

Asimismo, el profesor titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM hizo especial énfasis en que se debe evitar que el Gobierno de la Casa Blanca vea la sentencia de Joaquín Guzmán como un ejemplo de cómo los mexicanos pueden ser perniciosos o violentos o delincuentes, sobre todo al destacar lo que llamó mensaje racista del presidente Donald Trump, mismo que —dijo— está en plena campaña de reelección.

Sobre la cadena perpetua otorgada al Chapo Guzmán, dijo que no tiene consecuencias en el ámbito estructural de su organización criminal, coincidiendo con diversos analistas.

Explicó que desde su extradición a los Estados Unidos, sumado a los años que México lo persiguió, el sinaloense ya no era un líder influyente en la toma de decisiones de su organización y se dedicaba más bien a escapar de la autoridad, y en estos últimos años a seguir su juicio: «La prueba fehaciente de esto es que no bajó ni la violencia, no bajo la disposición de drogas a menudeo ni mucho menos. Es decir, su neutralización como líder criminal no tuvo ninguna consecuencia positiva en la actividad criminal en general en el país», sostuvo.

Vacíos de poder

Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, aseguró que, tras la sentencia del capo mexicano, se inicia una nueva etapa en las dinámicas de los mercados ilegales a nivel nacional.

Expuso que, a pesar de que la capacidad de acción de Joaquín Guzmán se vio seriamente reducida desde que fue capturado y sobre todo enviado a Estados Unidos, este sigue siendo un símbolo dentro de la organización. Específicamente, indicó uno de los espacios donde tendrá mayores repercusiones su sentencia es en la misma organización de Sinaloa: «Se empieza a vislumbrar que los hijos quieren ser los herederos del espacio, del vacío de poder que deja el papá, pero directamente no les alcanza, y su liderazgo está seriamente cuestionado», expuso.

El experto indicó que dicho vacío de poder que propicia la situación legal del Chapo no ha sido plenamente cubierto o resuelto dentro de Sinaloa, y opinó que está muy claro cómo se pelean la herencia organizacional su hermano y sus hijos: «Aunque aparentemente los hijos, los menores, quedaron como un grupo importante desde la organización, si no tienes el reconocimiento de los demás, tu liderazgo es muy endeble, y ahí está el problema. Creo que es gran parte del problema, en realidad muestra que este vacío no ha sido cubierto».

El también experto en ciencia política por la Universidad Autónoma de Barcelona mencionó que la tarea del Gobierno federal tras dicha sentencia debería ser la de levantar alertas de seguridad, específicamente en Sinaloa y en Jalisco, puesto que otros de los espacios vacíos que deja el capo mexicano es el de Sinaloa con respecto al resto de las organizaciones delictivas: «Específicamente ahí hay un enfrentamiento directo que está escalando y escalando, y a partir de hoy va a escalar mucho más con Jalisco Nueva Generación».

En dicho contexto, el profesor investigador Javier Oliva agregó que el Gobierno federal puede recurrir a una didáctica que muestre que aquellos que se involucran en actividades delictivas, comunes u organizadas no terminan bien: «O terminan con trastornos físicos, mentales, terminan en la cárcel o terminan en el panteón. No tiene final feliz quien se dedica a estas actividades».

Incluso, dijo que el Gobierno federal puede utilizar esta coyuntura para difundir las opciones que hay para los jóvenes en el país, como ingresar a la Guardia Nacional o los programas que está implementando la Presidencia con empleos: «Sí me parece que esto no solamente es el aspecto propiamente judicial, delictivo, sino tiene que ver, me parece, con una crisis de valores que estamos viviendo en el país, y que ojalá y el Gobierno pueda o tenga la visión o la sensibilidad para tomar este caso como algo ejemplar, en el sentido negativo, por supuesto».

¿El adiós de un capo?

Respecto a lo que sigue en la imagen del capo mexicano, los analistas destacaron la aparición de una nueva marca de ropa con el nombre y los detalles de la vida del sinaloense.

Alejandro Hope, analista y columnista sobre temas de Seguridad, mencionó que la creación de la marca del Chapo solamente está tratando de capitalizar la fama, como sucedió en su momento con Pablo Escobar. Pero desconoció hasta qué punto pueda encuadrar en el tipo penal de apología al delito.

Esto, mientras Javier Oliva indicó que la permanencia o el olvido del capo es relativo, sobre todo por la existencia de marcas del capo, lo que calificó como un despropósito: «Me parecería que la autoridad comercial, para empezar, debería de prohibir la apología del apellido del sentenciado, Joaquín Guzmán», subrayó.

Carlos Rodríguez Ulloa, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, ve el asunto como un caso excepcional: «Un caso atípico, un personaje que cubrió mucha atención mediática, histórica y demás, y que en ese caso no lo vamos a volver a ver», indicó.

El juicio del siglo

Ayer por la mañana se dictó sentencia de cadena perpetua por más treinta años de cárcel contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, líder del Cártel de Sinaloa y el narcotraficante mexicano más perseguido por Estados Unidos.

Después de once semanas de un juicio intenso, convertido en un verdadero show, de acuerdo con analistas, periodistas y la propia defensa del Chapo, donde desfilaron exaliados del Chapo transformados en testigos que terminaron por hundirlo, el pasado 12 de febrero se le declaró culpable de diez delitos relacionados con el tráfico de drogas.

La sentencia emitida por el juez Bryan Cogan, de la Corte Federal de Brooklyn, acabaron las opciones del capo, de 62 años, y quien pasará el resto de su vida tras las rejas. Su destino, se prevé, será la cárcel de máxima seguridad en ADX en Florence, Colorado, conocida como el Alcatraz de las Montañas Rocosas, de la que nadie ha podido escapar hasta ahora.