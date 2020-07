El nuevo libro de Abdullah Almanna que te ayudará con tus finanzas

Obtener la libertad financiera y no depender de un sueldo fijo para llegar a fin de mes, o bien no tener que seguir las órdenes de jefes y superiores ha sido desde hace décadas el sueño de muchas personas a lo largo y ancho del mundo.

En esta nota te contaremos sobre un increíble libro que te ayudará a dar los primeros pasos hacia tu independencia económica.

Su autor es el empresario, viajero y contador Abdullah Almanna, que gracias a su cuantiosa experiencia en contabilidad y finanzas ha encontrado un método eficaz que se puede extrapolar a las economías particulares de cualquier persona que esté en búsqueda de consolidarse en el mundo de la libertad financiera.

Antes que nada vamos a definir algunos conceptos básicos para que puedas comprender la importancia de este ebook, y cómo puede brindarte la información que necesitas para comenzar a tener ingresos pasivos.

Conoce más de la independencia financiera

Cómo definición, la independencia financiera es la capacidad de una persona de generar el dinero necesario para todas sus necesidades de comida, vivienda, vestimenta e impuestos, sin tener que recurrir a un trabajo en relación de dependencia con un sueldo fijo, sino con el usufructo del dinero ganado de los ingresos pasivos.

Los ingresos pasivos son aquellos que otorgan una suma de dinero puntual sin necesidad que el beneficiario realice ninguna acción. Por ejemplo los intereses compuestos de los plazos fijos, los alquileres de un departamento, etc.

También es importante conocer el concepto del término activo que hace referencia a los bienes que pueden ser sujetos de obtener ganancia de ellos, por ejemplo una casa para rentar o acciones y bonos. Los pasivos por el contrario es todo aquello que nos insumen un gasto.

En Estados Unidos más del 70 % de las personas viven sin capacidad de ahorro y muchos trabajadores luchan para llegar a fin de mes. En Latinoamérica esa situación se profundiza aún más con una población muy grande sumida en la pobreza ,y otra que si bien pertenece a la clase media tiene que ajustar su estilo de vida por la constante inflación y devaluación de las monedas.

En este contexto ¿no sería excelente si pudieras ser financieramente libre?

Ser una persona con independencia económica te permitirá viajar mientras trabajas o simplemente recorrer el mundo por placer.

Justamente este estilo de vida es el que ha logrado Abdullah Almanna y en su nuevo libro llamado Your Financial Road to Freedom recopila todos los consejos y experiencias que pueden ayudarte a dar el puntapié inicial.

¿Quién es Abdullah Almanna?

Abdullah es contador público certificado (CPA) que se ha desempeñado como Auditor Senior en la multinacional EY (anteriormente Ernst & Young), y ha viajado por más de 30 países de Asia, América y Europa. En “The offbeat voyager: a guide to the world’s best travel destinations”, otro de sus libros, ha recopilado sus experiencia y consejos. Almanna es también un fotógrafo apasionado, y escritor abocado a brindar a las personas información de valor para lograr tener más ingresos.

Ha trabajado arduamente durante su carrera para lograr sus objetivos, y hoy vive el estilo de vida de un "nómada digital", trabajando desde el lugar que desee y descubriendo nuevas ciudades y continentes.

En su nuevo ebook Abdullah Almanna revela la fórmula exacta que ha utilizado para crear su riqueza y estilo de vida. Con una narrativa ágil y amena llevará al lector a conocer sus inicios en Kuwait, y de qué manera eligió deliberadamente una carrera profesional que le ha proporcionado la flexibilidad para trabajar en otras fuentes de ingresos.

Luego profundiza en las diferencias entre ingresos activos y pasivos, mostrando a los lectores cómo pueden usar sus ingresos para hacer que su dinero trabaje para ellos, y no a la inversa.

La pieza central del nuevo libro electrónico se centra en la Pirámide de la Libertad Financiera (FFP). El FFP es un modelo para determinar el patrimonio neto y dónde se encuentra actualmente alguien en su camino hacia la independencia económica.

¿Para quién es este libro electrónico?

En pocas palabras, “Your Financial Road to Freedom” - que se puede descargar en forma gratuita - es para cualquier persona que quiera tener en sus manos una guía paso a paso para la libertad financiera. Es perfecto para el 90% de los trabajadores que luchan de un sueldo a otro, preocupándose si lograrán pagar las cuentas a tiempo, viviendo en un ciclo aparentemente interminable de crédito y deuda.

En definitiva es para cualquier persona con ambición de progreso que desee utilizar sus ingresos para apalancarse y crecer financieramente.