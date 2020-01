El oro verde de México llega al Super Bowl hecho guacamole

México.- La gastronomía de México cada vez está más presente en el vecino país del Norte, muestra de ello son las altas exportaciones de aguacate que mensualmente se hacen a la Unión Américana y de las cuales siempre destacan las solicitadas con motivo del Super Bowl.

Tan solo esta semana ya han sido enviadas 35 mil tonedas del llamado oro verde, siendo que el ritmo semanal habitual es de 22 mil, informó la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).

El presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) de México, Bosco de la Vega, también cifró el consumo de este producto en 8 mil toneladas solo durante el partido, y se jactó de que México abastece "casi el 98 % del aguacate importado por Estados Unidos".

El 64 % del aguacate exportado a Estados Unidos desde México proviene de las cosechas de micro y pequeños productores, según datos proporcionados esta semana por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Estos datos oficiales destacan que el 41 % de la producción es cultivada por productores propietarios de menos de cinco hectáreas en 17.753 huertos, mientras que el 23 % lo cosechan agricultores de pequeña escala en 9.959 huertos, con superficies de entre 5,1 y 10 hectáreas.

"Los envíos de aguacate hacia Estados Unidos representan el ejemplo más exitoso de colaboración binacional entre las autoridades sanitarias de cada país, los productores y las empacadoras mexicanas, con un volumen de exportación de más de un 1,2 millones de toneladas anuales y ganancias superiores a 2.500 millones de dólares"

Subrayó la Sader.

Michoacán es uno de los grandes productores de Aguacate, el llamado Oro verde de México. Foto: Cuartoscuro

Toda una delicia al paladar

Aprovechando la popularidad de su fruto entre los norteamericanos, este año los aguacateros volverán a anunciarse este domingo en el descanso del partido, como ya han hecho los cinco años anteriores. El 'spot', de 30 segundos de duración, tendrá un coste para los productores de unos 5 millones de dólares, según reportaron varios medios de comunicación mexicanos.

Y mientras las fanaticadas de los 49ers de San Francisco y los Jefes de Kansas City estallen en vítores por sus equipos en el estadio de Miami, Mexico podría lanzar un sonoro síquitibum al aguacate.

El guacamole es como el Rolls Royce de la comida rápida; sin embargo, hay que reconocer que no tendría tanto éxito si no existieran los totopos, cubiertos que finalmente forman parte de la comida.

Se come por etapas, se puede administrar sin perder la concentración en el partido y sin que se enfríe. En cambio, si compras un hot-dog en el estadio, la mejor jugada ocurre mientras estás poniendo pickles y mostaza, además chorrea cátsup en forma incómoda y si no lo comes de inmediato, se transforma en una masa que parece digerirse a sí misma.

Y por si todo lo anterior fuera poco, el aguacate es el fruto más parecido al ovoide que atraviesa el cielo del futbol americano. ¡Touchdown!

Aguacate, jitomáte, cebolla, cilantro, chile serrano, sal al gusto y jugo de limón son algunos de los ingredientes básicos con que se suele preparar el riquísimo guacamole. Foto: Temática

Fuera de las gradas, el Miami Hard Rock albergará distintos puestos de venta llamados "Tacos Por fAVOr", establecimientos coordinados por la organización Avocados From México, una agrupación integrada por varias asociaciones de productores.

Y una vez que el partido concluya, las anécdotas se empiezarán a contar y no solo son en torno al juego. De acuerdo con The Wall Street Journal, entre 2013 y 2017, 27 mil 59 personas se rebanaron la mano al tratar de quitarle el hueso al aguacate antes del Super Bowl.

El próximo lunes, miles de estadounidenses ostentarán las vendas de la "avocado hand". México exporta el fruto pero no el ingenio para quitarle el hueso; si estás en California y quieres guacamole, más vale que lo prepare alguien que se llame José, nombre más común de la región.