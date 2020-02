San Juan de los Lagos, Jalisco.- Hoy ingresé a un cuarto papal y me sentí la mujer más indigna del mundo. También, la más privilegiada.

¡Aquí estuvo el papa Juan Pablo II! No deja de replicar mi mente mientras que la voz del guía me obliga a avanzar.

¡Hay cosas que simplemente se sienten! No bastan las letras de un teclado para explicar la sensación de pisar esa alfombra que te hace flotar.

Luce todo tan perfecto que temes avanzar, estropear el entorno con un simple paso, con voltear, ¡con respirar!

Un escritorio de madera se ve al frente y junto a él dos imágenes de la Virgen de San Juan. Ante ellas el Papa, y ahora santó, oró.

La virgen de San Juan que está en lo alto es la más antigua de las peregrinas, data de 1640. La que está sobre el escritorio aún visita las comunidades que pertenecen a la Diócesis de San Juan de los Lagos. Foto: Carolina Solís

A un costado un gran crucifijo me hace voltear. Es de marfil traído desde Filipinas. Pero, debo confesar que eso no es lo más especial del altar. Un secreto que prometí guardar me impide revelar que hay bajo sus pies.

Gran curiosidad me provoca saber que hay tras la puerta que está al fondo a la izquierda. Aunque la simple ubicación resulta obvia.

La curvatura que presenta el crucifijo se debe a que fue elaborado con el colmillo de un Elefante de Filipinas, en 1710. Foto: Carolina Solís

El guía me invita a pasar. De frente topo con el escudo papal y a unos cuantos pasos con el espacio más íntimo que hay.

Aún se exhiben sus artículos de higiene bajo el espejo, entre ellos un rastrillo y una brocha para crema de afeitar.

Sobre la ventana una imagen en bulto se hace notar, mientras que su reflejo se replica en los azulejos con un simple flash.

Baño ubicado dentro del cuarto papal del templo de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Foto: Carolina Solís

Al salir mi vista se vuelve a postrar justo al frete. Ahora veo el otro lado de la recamara, ese que antes no aprecié a detalle por el simple temor a girar.

Sobre la cálida cama descansa un niño Dios. ¿Quién más se atrevería a ocupar el lugar?

La luz que a la alcoba entra hace el entorno aún más especial.

El comedor del templo de San Juan de los Lagos es mostrado por Everardo López Paridilla, integrante del archivo histórico de la catedral. Foto: Carolina Solís

Aún hay más por ver y debo abandonar la habitación.

A unos metros una enorme mesa se extiende a lo largo del comedor.

Sus paredes ostentan siete de las diez pinturas que hay en México del artista Pedro Pablo Rubens, dice José Everardo López Paridilla, uno de los encargados del archivo histórico de la catedral.

Un cuadro de la Virgen de San Juan de los Lagos o Virgen de la Inmaculada Concepción adorna el comedor de la catedral. Foto: Carolina Solís

Entre ellas no podía faltar un cuadro de la Virgen de San Juan, frente a la cual Juan Pablo II también agradeció el degustar los sagrados alimentos.

Es tiempo de salir y vuelvo a pasar frente a la puerta que minutos antes tanto me costó cruzar.

Conforme avanzo, la mente ordena de nuevo al subconsciente no olvidar lo que se siente estar en ese entorno celestial.