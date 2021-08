El regreso a clases presenciales será analizado escuela por escuela en Oaxaca: IEEPO

Oaxaca.- El gobierno del estado de Oaxaca dio a conocer que el regreso al esquema de clases presenciales en dicha entidad tendrá que darse con el consenso entre padres de familia, docentes y autoridades de los diferentes municipios, de ahí que se llevarán a cabo análisis escuela por escuela, ello a fin de conocer si es viable o no la vuelta a los salones.

De acuerdo a las declaraciones del director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Francisco Ángel Villareal, los menores de edad que decidan asistir a los centros educativos no lo harán al mismo tiempo.

En este sentido, precisó que el retorno a las escuelas se hará conforme a la organización de cada una de estas instituciones, priorizando que la asistencia se dé en "orden alfabético" y e manera mixta.

Señaló que, de ningún modo, se regresará de un solo paso, sino que seguramente las clases se darán híbridamente, es decir, presencial y en línea al mismo tiempo.

Villarreal sentenció que la idea de que las condiciones para retomar las clases presenciales se estudien escuela por escuela, tiene que ver con que el tema se trata de salud pública, en el marco de la pandemia de Covid-19, y no precisamente de logística.

Además, el funcionario detalló que el gobierno estatal está dispuesto a respetar los usos, las costumbres, las características y resoluciones tomadas por parte de los pueblos indígenas al respecto.

El director general del IEEPO informó que, a la par, están trabajando en la mejora y la rehabilitación de la infraestructura escolar del estado de Oaxaca. Entre las acciones que se están llevando a cabo en los centros educativos está la reparación de los baños, equipamiento de mobiliario, así como la limpieza de las 13 mil escuelas primarias y secundarias que tiene la entidad.

Enfatizó que la prioridad que se tiene es que las escuelas existan las condiciones de limpieza necesarias, pues ello es fundamental para que paulatinamente los infantes y adolescentes regresen a las aulas.

Asimismo, indicó que la carta responsiva de parte de los padres de familia sobre la salud de sus hijos no será un requisito obligatorio, sino que, por el contrario, cada uno de los jefes de familia decidirá si la entrega o no. Adelantó que, incluso, esta puede no necesitarse.

Por último, Francisco Ángel Villarreal informó que se encuentran trabajando en conjunto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) para la implementación de las medidas y protocolos sanitarios a fin de evitar el contagio y propagación del SARS-CoV-2.