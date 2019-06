El sargazo no es un problema gravísimo: AMLO

Tulum.- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al llamado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien pidió apoyo para lidiar con el sargazo, considerando que no se trata de un problema "gravísimo", de acuerdo al mandatario, y que será resuelto con la ayuda de la Secretaría de Marina.

El gobernador de Quintana Roo detalló que diariamente se recogen mil toneladas de sargazo en las playas públicas de la entiedad, y que se trata de un problema que está golpeando al sector turístico.

"Sin duda, otro nuevo gran reto a enfrentar lo constituye el sargazo, que provoca malestar, le quita la belleza a nuestras playas, provoca pérdidas económicas, desempleo, falta de desarrollo y violencia", dijo González.

AYÚDANOS. Da click a la estrella de Google News y síguenos

El turismo constituye uno de los principales ingresos de este estado, pues cada año recibe alrededor de 17 millones de visitantes, algo que genera ganancias de 14 mil millones de dólares.

Sin embargo, tan solo entre enero y mayo de 2019, la asociación de hoteles de la Riviera Maya ha calculado pérdidas de hasta 20 millones de dólares en la región comprendida entre Cancún, la Riviera y Puerto Morelos, una cifra que se ha visto afectada de manera indirecta por la proliferación del sargazo, y de manera un tanto más directa con la crisis de inseguridad que padece la zona.

En un evento de entrega de apoyos de programas sociales en Tulum, el presidente López Obrador afirmó que ha dado instrucciones a la Marina para la construcción de embarcaciones que recojan y retiren de las playas la macroalga que no cesa de llegar al Caribe mexicano.

Asismismo, explicó que la razón por la que no había mencionado el tema anteriormente es porque lo considera un asunto de menor importancia.

Vamos también a seguir apoyando con el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso, porque no considero que sea como algunos sostienen, gravísimo. No; lo vamos a resolver", dijo.