El sedentarismo disminuye la calidad de vida de sinaloenses

Sinaloa, México.- Casi la mitad de los sinaloenses consultados por EL DEBATE considera que padece sobrepeso, ya sea en un grado mínimo o excesivo. Hasta el 48 por ciento de las personas que contestaron un sondeo realizado por este medio de comunicación abundó padecer obesidad leve o considerable [pregunta 1].

Cabe recordar que, a nivel nacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que para México el mayor problema de salud a atacar es la obesidad. El representante de la OMS en México, el economista Cristian Morales Fuhrimann, aceptó que la obesidad en la República mexicana aumentó de manera exorbitante en los pacientes diabéticos, mismos que desarrollan invariablemente problemas de hipertensión y cardiovasculares.

En la información publicada por este medio el 3 de junio del 2018 [disponible en https://bit.ly/2WJwLHi] se aclaró que la obesidad se presenta desde la infancia, debido a los malos hábitos de consumo y al sedentarismo.

El informe acusó que, de acuerdo con las estadísticas de la OMS, en la escuela es donde se aprenden los malos hábitos de comer mal y no hacer ejercicio. Resaltó que México ocupa el primer lugar mundial en el consumo de bebidas azucaradas, lo que agrava las condiciones de salud de la población. Se estima que cada mexicano consume en promedio 163 litros de refresco al año.

Actividad física

A pesar de estos indicadores, el 38.83 por ciento de los entrevistados se consideró como moderadamente activo, esto ante un 28.16 por ciento de personas que se identificó como muy activo [pregunta 2].

Asimismo, dentro de las actividades físicas más realizadas por la población que respondió la encuesta destacaron los deportes en equipo (futbol, beisbol y futbol americano), predilectos por 24.36 puntos porcentuales de la medición; misma proporción demostró el acto y obra de caminar [pregunta 3].

Otra de las opciones de los sinaloenses que sí se ejercitan son las rutinas de gimnasio, electas por el 16.67 por ciento de la muestra.

Recomendaciones de los expertos

En este tenor, la nutrióloga Liliana Ramírez Guerrero reveló que la mayoría de los pacientes que acude a consulta muestra dificultades para aceptar su sedentarismo: «Al principio, la mayoría de las personas que atiendo dice que sí realizan alguna actividad, pero me doy cuenta que están mintiendo o la actividad que realizan no es la adecuada o la suficiente para que les ayude con su peso. O es actividad, pero no es una actividad como caminar, correr o asistir a un gimnasio donde quemas cierta cantidad de calorías dependiendo el tiempo y el tipo».

Una manera de combatir el sobrepeso —aseguró Ramírez— es con paulatinos pasos que conlleven a una mejoría de la condición física: «Siempre les recomiendo que agreguen otro tipo de ejercicios a sus actividades diarias. Si van empezando, primero caminar mínimo treinta minutos e ir subiendo de intensidad, hasta llegar a los 45 minutos, y de ese punto pasar a una hora. También tiene que ver la edad, si es una persona que pasa de los 50 años, se le recomienda caminar».

Finalmente, Rocío Salgado Sotelo, experta en nutrición y en programas orientados a la prevención del sobrepeso en el norte de Sinaloa, llamó a los sinaloenses a no caer en las dietas o procedimientos que aseguran una rápida pérdida del peso: «Todo lo rápido, así como llega, se va. Podemos bajar de peso, sí, pero prontamente subiremos de peso. El problema es que no nos desnutrimos, nos malnutrimos, generando deficiencias de nutrientes importantes que impactarán a la larga», concluyó.

Epidemia

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, siete de cada diez mexicanos adultos sufre obesidad o sobrepeso. En 2017, 201 mil 549 mexicanos murieron por enfermedades originadas por estos dos padecimientos.