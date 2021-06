Elecciones 2021: Aún se están contando los votos, afirma el jefe de campaña de Ricardo Sheffield

León, Guanajuato.- En conferencia de prensa, Eugenio Martínez jefe de campaña del candidato que compite por la Alcaldía de León en el estado de Guanajuato por parte de Morena, Ricardo Sheffield, afirmó que desconoce las bases panistas que declaran ganadora a la contrincante Alejandra Gutiérrez.

Alrededor de las 7 de la noche Martínez dijo que aún se están contando los votos dentro de las casillas y los resultados preeliminares no se tienen aún, a solo que sean los mismos oponentes quienes determinen el control interno de las casillas.

Nosotros no tenemos estos controles, nosotros tenemos representantes que están en este momento contando votos y que al momento del cierre de sus actas nos harán llegar los resultados de las casillas y podremos tomar una posición al respecto. Afirmo el coordinador de campaña.

Aseguró que no se puede adelantar ningún tipo de resultado porque no hay elementos suficientes, insistió que Morena no puede determinar un resultado y quedaran a la espera del PREP.

Señaló las indicidencias que se presentaron durante las elecciones de esta tarde:

Muchas incidencias, casillas que se abrieron tarde, casillas donde ya no dejaron entrar, obviamente movimientos que ya conocen, en taxi, presidentes de casillas llenando boletas. Muchas que no podemos contabilizar en votos.

Sin embargo dijo sentirse satisfecho por la respuesta de la gente hacía Morena, al no tener coalición con ningún otro partido como lo hicieron el resto de los oponentes quienes estaban hicieron alianzas para derrocar a quién el representa.