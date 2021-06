Elecciones 2021: Por #LeónLibre, Juan Pablo Delgado primer candidato gay en espera del PREP

El candidato a la Alcaldía del municipio de León en el estado de Guanajuato, Juan Pablo Delgado, ejerció su derecho al voto la mañana de este 6 de junio y está a la espera de los resultados parte del Instituto Nacional Electoral en su casa de campaña junto al equipo que le acompañó durante el proceso.

El contendiente compartió a través de sus redes sociales la satisfacción que le causó ejercer su derecho y obligación al voto, se dice contento y en calma para esperar los resultados del PREP en las próximos minutos.

Con gran entusiasmo y confianza en que estas elecciones se desarrollarán de manera segura y transparente, ejercí mi derecho y obligación al voto ����. pic.twitter.com/mg97ObOz5c — Juan Pablo Delgado (@JPablo_Delgado) June 6, 2021

El candidato de Movimiento Ciudadano señaló los aspectos negativos del Instituto Nacional Electoral, al contar que su pareja originario del estado de Chihuahua no pudo emitir su voto debido a que el INE no señaló a tiempo los distritos en los que podrían votar las personas que no estaban dentro del territorio originario.

Entre las propuestas más importantes de Juan Pablo es relevante su apuesta por la formación de policías profesionales a través de la creación de un fondo en conjunto con la Universidad Municipal de la Paz.