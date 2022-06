Elecciones 2022: ¿en qué estados de México habrá Ley Seca el 5 de junio?

Quintana Roo también anunció que implementará la Ley Seca en todo el estado durante el proceso electoral, sin embargo, no aplicará para las zonas turísticas con venta de alimentos, que sí podrán vender alcohol.

La disposición deberá cumplirse desde la 1 de la mañana del sábado 4 hasta la medianoche del domingo 5 de junio, y quienes no la acaten serán sancionados conforme a la ley.

La medida se aplicará para los 39 municipios de Durango , y a pesar de que en el estado vecino de Coahuila no habrá elecciones, su gobierno afirmó que apoyará con operativos para evitar el posible tráfico de bebidas alcohólicas.

Raúl Durán Periodista

