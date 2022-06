Elecciones 2022. Se agotan boletas y cientos se quedan sin votar en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Pocas horas después de que se abrieron las votaciones se agotaron las boletas electorales en una de las 32 casillas especiales instaladas en Tamaulipas. Cientos de personas que madrugaron para votar se quedaron sin poder emitir el sufragio.

La casilla ubicada en la central de autobuses de Ciudad Victoriahttps://www.debate.com.mx/seccion/estados/ se quedó sin boletas electorales antes de la hora de cierre de la misma.

En imágenes captadas por medios locales se puede ver a cientos de personas formadas en una fila esperando su turno para votar, pese al cierre de la casilla.

“Ya ha salido el presidente de la casilla a decir que no hay más boletas, que ya no se puede hacer nada, y .as personas se encuentran aquí desde las nueve de la mañana”, informó Martha Olivia López para canal 14.

La reportera también comentó que se registra una afluencia poco común en las votaciones de Tamaulipas.

Cabe recordar que el número de boletas asignadas a las casillas especiales son limitadas, debido a que en cada casilla se espera un minino de 100 electores y un máximo de 750, sin contar a los representantes de partido y funcionarios de casilla.

En las casillas especiales pueden votar personas que se encuentran fuera de su sección electoral o municipio. Por lo general, estas se instalan en puntos de afluencia como centrales de autobuses y terminales aéreas para que los viajeros puedan emitir el sufragio.