Elecciones Hidalgo: Crítica Carolina Viggiano falta de apoyo del gobierno federal en Seguridad

Hidalgo.- La candidata del PRI, PAN, PRD, por el gobierno de Hidalgo, Carolina Viggiano Austria criticó la falta de apoyo del gobierno federal al asegurar que no contaban con un plan especial en la materia para el estado.

Así lo señaló la aspirante a gobernadora durante un encuentro con simpatizantes, a quienes refirió que el fondo de seguridad pública para los municipios fue retirado, causando que las policías locales queden desprotegidas, con malos sueldos y sin seguros de vida.

"Hoy desafortunadamente no hay seguridad en ningún lugar del país, ha avanzado la violencia, ha avanzado la delincuencia, porque incluso el gobierno federal se alía con ellos, hay entre ellos una relación que no abona y que no ayuda", señaló la candidata de Va por Hidalgo.

Por esta razón, Viggiano Austria aseguró que en su gobierno blindará a al estado para evitar que este sea la entrada para la delincuencia.

"Aquí en Hidalgo somos gente buena, gente trabajadora, gente que quiere paz, tranquilidad, somos hospitalarios, somos una clase trabajadora que quiere ganarse las cosas, pero que quiere tener acceso a todos sus derechos, y no ha sido así, la seguridad cada día está peor", añadió.

En este sentido, la candidata puso como ejemplo el estado de Zacatecas, que es gobernador por Morena y la inseguridad ha aumentado un 300 por ciento, pues todos los días se reportan ejecutados, familias desplazadas entre otras situaciones.