Elecciones Hidalgo: "Ganaré a pesar de tener todo en contra", Carolina Viggiano

Hidalgo.- La candidata de la coalición PRI, PAN, PRD, Carolina Viggiano afirmó que ganará las elecciones 2022 en Hidalgo, este próximo 5 de junio aún pese a tener "al gobierno federal, y gobernadores de Morena en contra".

Así lo destacó la abanderada de "Va por Hidalgo", durante un mitin llevado a cabo en la plaza principal de Santiago Anaya en donde estuvo acompañada de la estructura priista, panista y perredistas, así como simpatizantes del proyecto.

"Hoy tengo todo el sistema encima, tengo a Morena, a gobernadores y gobernadoras, con dinero y operadores aquí en el estado y aun así les vamos a ganar", afirmó Viggiano en su mensaje.

Asimismo, aseguró que no temerle a la adversidad, pues recordó que en su trayectoria a superado varios obstáculos y ha salido adelante; "No le tengo miedo a la adversidad, a la tempestad, ni a la lluvia, ni a los ríos crecidos, no le tengo miedo a nadie y nadie me dice lo que tengo que decir en una plaza», sentenció".

En este sentido, la candidata consideró que Hidalgo necesita a alguien con carácter, capacidad y experiencia y no gente improvisada ni mucho menos traidores.

En cambio, aseguró, el candidato de enfrente nació en el PRI pero nunca hizo algo a favor de la entidad y su gente.

"Hoy dicen que van a trabajar y no han trabajado, hoy dicen que van a transformar, pero nunca lo han hecho; solo se han beneficiado del sistema llevándose 200 concesiones de taxi para vivir de su privilegio", señaló.