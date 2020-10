Elecciones del 18 de octubre en Hidalgo sin riesgo sanitario por Covid-19, reporta INE

Ciudad de México.- La elecciones en Hidalgo a realizarse el próximo 18 de octubre no representan un riesgo sanitario por la pandemia de Covid-19, sentenció el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien afirmó que la organización de los comicios para la renovación de 84 ayuntamientos en esta entidad avanza sin contratiempos.

El mérito de este proceso electoral que se vio interrumpido durante varios meses por la pandemia de Covid-19, es que se ha retomado el curso y no se han contrapuesto los derechos de participación política de las y los hidalguenses con el resguardo y la salvaguarda de su derecho a la salud, enfatizó.

En conferencia de prensa virtual desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), el presidente del INE detalló que ayer tuvo comunicación con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien expresó que la evolución de la curva epidémica del estado de Hidalgo demuestra, desde hace 11 semanas, una tendencia gradual a la baja.

El arranque de las tareas de proselitismo no ha detonado un incremento de la curva, o una inversión de la curva de contagio. Creo que esto habla muy bien de cómo se ha administrado la elección por parte las autoridades electorales; pero, sobre todo, de la responsabilidad con la que han actuado no solamente las y los ciudadanos, sino también los actores políticos que no han convertido a las campañas electorales en foco de contagio, debido a que son momentos de mucho contacto, de interacción con la propia ciudadana, dijo en la conferencia en la que estuvo acompañado por Guillermina Vázquez Benítez, Consejera Presidenta del IEEH, y José Luis Ashane Bulos, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en la entidad.