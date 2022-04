Ella es: Ale Ortiz, influencer fitness de León, Guanajuato

León, Guanajuato.- Alejandra Ortiz es una reconocida influencer de León, Guanajuato, ella es además, empresaria y amante del mundo fitness y fue parte del regreso del Medio Maratón Bajío, en la capital del calzado. Aproximadamente su comunidad en Instagram es de más de 20.5K, pero aparte de atleta es una madre de familia que encontró en el deporte una manera de hacer frente a los problemas de la vida.

Esta es un poco de la historia de la influencer, Alejandra Ortiz: Ella descubrió el amor por el ejercicio a los dieciocho años cuando atravesaba una crisis familiar de divorcio entre sus padres, una tía la apoyó a sobrellevar esa situación, inscribiéndola en clases de spinning, Alejandra recuerda que en ese momento le costaba demasiado rendir en el deporte porque nunca antes había dedicado su vida a ello, inclusive en sus días de universitaria ella prefería estar en la banca antes que pertenecer a equipos deportivos, con el paso del tiempo fue enfocándose más y ya no lo abandonó.

Alejandra encontró el amor cuando visitó México, ella trabajaba en Mercadotecnia en Portugal, con un vuelo redondo llego a León, conoció a quién fue el padre de sus hijos y esposo, se enamoró y perdió su vuelo de regreso, se casó y tuvo feliz a sus dos hijos, al buscar una manera de generar ingresos, se le ocurrió emprender el proyecto de la creación de una revista enfocada en el deporte.

"Al principio yo creo pensaron que era un hobbie, al final yo soy súper apasionada y le metí muchas ganas, a la gente le gustó porque no había algo así muy específico, tengo compañeros de los medios de comunicación que me decían neta yo pensé está loca como se anima hacer esto hace siete años, el running no estaba tan fuerte, y me lo dicen ahora, fue así como nació la idea", mencionó Alejandra Ortiz.

Cuando se casa, su gusto por el ejercicio aumento porque su esposo era amante del fitness y de jugar fútbol semi profesionalmente, juntos estuvieron en airoman, al principio Alejandra era apoyo en porras, en la edición que siguió ella decidió participar, para ello comenzó clases de natación, para entonces ya la vida había bendecido a su matrimonio con su primer hijo, después llego su segunda hija, a partir de entonces, Alejandra comenzó una vida deportiva llena de éxitos.

"Yo como que se me salió el chamuco, estuve muy cañón, después de mi segunda hija, empecé a ganar pódiums, el primero fue en Mazatlán que quedé en segundo lugar, en León, ganaba en los locales de Club Campestre, Parque Metropolitano, fui seleccionada junto con mi marido en age group, que es categoría por edad, compites contra todo el mundo por México pero en tu categoría", expresó Alejandra Ortiz.

Después de estos logros, Alejandra Ortiz, participo en airomans, lo que le permitió viajar a concursar a Australia, Rotterdam, y es en esa temporada cuando recibe una invitación de parte de la Federación de Ciclismo, para que sea seleccionada de Guanajuato en la pista en ruta como Elite, sin embargo, decidió bajar el ritmo, cuando sufre un accidente, se cayó de la bicicleta en el velódromo, tuvo que ser sometida a cirugía.

"Dije no sabes qué la verdad es que en el velódromo casi quedó paralítica, está muy cañón, pensé, espérame tantito, la bici me encanta, pero tengo dos hijos tengo que ubicarme y cual me ubiqué, me cambié al fisicoculturismo, hice pesas, hice bodybuilding, competí tres veces , gané medallas soy subcampeona welness, ahora con la pandemia las cosas se vieron paradas totalmente, pero ahora el deporte vuelve a retomarse por todos, este Medio Maratón Bajío es ejemplo de ello", mencionó la deportista.

Para Alejandra Ortiz lo importante de hacer ejercicio es más por una cuestión de salud mental que física. Ella es mamá de Aitana de ocho años y Leonardo de once años. Ella cuenta que el equilibrio para ser una buena madre, esta también en atender los asuntos personales. "Para mí el éxito de todo de ser mamá, trabajar, hacer mi ejercicio y todo es el ejercicio", expresó.

Alejandra encontró en el deporte además el mejor medicamento como resiliencia debido a que atravesó la muerte de su esposo hace poco tiempo:

"Al final desayuno, como, ceno deporte, para mí el deporte lo es todo, para mí es parte de la resiliencia porque pues mi esposo falleció hace tres años, entonces se los recomiendo muchísimo, con la pandemia lo reforzamos, el deporte de verdad nos cura del corazón, de la mente, nos cura todo es más allá del aspecto físico es también lo que traes adentro, sacar todos los demonios que traes adentro, corriendo, de verdad te va a curar, se los recomiendo totalmente", expresó la influencer.

La corredora comenta los momentos difíciles que sufrió cuando perdió a su esposo y cómo pudo enfrentarlos:

"En mi duelo, a mí lo que me ha sacado adelante totalmente es el deporte, yo veo mis historias de cuando murió mi esposo y digo bien intensa, chillando en la bici y todo, pero dándole, yo pensé sé que es la fórmula y a mis hijos les ha servido, no quiero que se me depriman, trataba de sacarlos al parque y todo haciendo deporte, creo que la mejor medicina es el deporte", comentó.

Feliz de que la ciudad de León, Guanajuato, vuelva a reiniciar actividades deportivas como lo eran antes de la pandemia la atleta insistió en enviar un mensaje a la sociedad para que se animen a comenzar a realizar ejercicio: "El correr y el deporte es una actividad física que cambia el chip mental y la forma de ver las cosas, no quita los problemas, pero cambia la visión y ya con eso es más fácil ver el vaso medio vacío sino medio lleno", comentó la influencer en el Medio Maratón Bajío.