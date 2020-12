Ellas son las abuelas del narcotráfico en México; "las pioneras del negocio"

México.- El narcotráfico en México ha sido un negocio ilícito que comenzó hace más de 100 años, durante este tiempo se han registrado un sinfín de leyendas y personajes como Rafael Caro Quintero, Joaquín "El Chapo" Guzmán, entre otros. Sin embargo, existen dos personas en particular que sin duda marcaron la historia de este negocio de las drogas y que definitivamente no deberían pasar desapercibidas. Por si fuera poco, a diferencia de lo que muchos pensaban, no se trata de dos hombres a caballo o violentos capos, sino de dos mujeres, quienes son consideradas "las abuelas del narcotráfico en México".

Se trata de Ignacia Jasso, alias, "La Nacha" y María Dolores Estévez Zulueta, alias "La Chata", dos mujeres que sin duda marcaron un antes y un después en la participación de las mujeres en el narcotráfico mexicano.

De acuerdo a un estudio del maestro en historia Juan Antonio Fernández Velázquez, llamado "Las mujeres en el narcotráfico" y publicado en la Revista Clivajes, "La Nacha", fue probablemente la líder criminal en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, es considera la primer narcotraficante en pelear alguna plaza, exportar droga en grandes cantidades y sobre todo aplicar una estructura familiar en su organización criminal, tal y como hoy se sigue utilizando, algunos ejemplos podrían ser el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) o el Cártel de Sinaloa.

Su esposo fue Pablo González, mejor conocido como "El Pablote", juntos se convirtieron en los amos del tráfico de marihuana y morfina en la línea fronteriza de Texas y Chihuahua. Lo cual tampoco fue nada sencillo pues tuvieron que mancharse las manos de sangre. De hecho su organización es recordada como una de las más violentas ya que acostumbraban siempre a ejecutar a sus rivales, entre ellos un grupo de orientales que llegó a México huyendo de Estados Unidos.

En ese momento el matrimonio también obtuvo el control de estados Sonora y Sinaloa. "La preeminencia de los asiáticos en la distribución y venta de drogas finalizó cuando, a mediados de los años veinte, fueron asesinados (en Ciudad Juárez) 11 inmigrantes chinos dedicados a dicho comercio ilícito. El responsable de las muertes fue un individuo apodado 'El Veracruz', al parecer integrante del grupo de 'La Nacha' y su esposo 'El Pablote'. Se inició así la larga historia de las ejecuciones asociadas al narcotráfico", se explica en un texto de Adriana Linares, investigadora de la Universidad Autónoma de Juárez.

Años más tarde, "El Pablote" perdió la vida durante una pelea de cantina y "La Nacha" continuó el negocio bajo el respaldo de algunas autoridades corrompidas. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ignacia Jasso cayó a las cárcel en más de seis ocasiones, no obstante, a pesar de encontrarse tras las rejas pudo seguir traficando morfina.

Ignacia Jasso, alias, "La Nacha" (mujer de lentes)/ Especial

Para sorpresa de muchos, Jasso no murió en ningún enfrentamiento o cualquier ataque relacionado con sus actividades, de hecho pudo cumplir con su condena en prisión y heredar el negocio familiar a sus hijos, quienes lo mantuvieron hasta la década de los 80.

Si nos movemos un poco más al sur de México nos toparemos con María Dolores Estévez, mejor conocida como "La Chata", una mujer que vendía chicharrones en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México. Debido a que su padre era traficando de marihuana y heroína, a muy temprana edad conoció el mundo de las drogas y las armas.

Tenía a penas 13 años de edad cuando comenzó en el negocio familiar, incluso fue detenido en múltiples ocasiones pero para su fortuna, cumplía condenas cortas que al salir le permitían retomar el control de la zona.

Además de ser considerada como "la abuela del narco en Ciudad de México", también fue la enemiga pública número uno cuando en 1945, el Presidente Manuel Ávila Camacho, lo decretó ante la Secretaría de Gobernación y organismos policiacos de todo el país.

Además, a "Lola la Chata", se le atribuyen las primeras infiltraciones del narcotráfico en los cuerpos de seguridad que hasta el día de hoy siguen haciendo tanto daño a la sociedad. Esto logró conseguirlo ya que estaba casada con Enrique Jaramillo, un ex policía que se transformó en un reconocido narcotraficante.

María Dolores Estévez Zulueta, alias "La Chata"/ Especial

Su corrido terminó luego de que fuera detenida en el año de 1947 y se le condenara a 11 años de cárcel. Sus actividades motivaron a que surgieran nuevas generaciones y por esa razón su influencia desapareció rápidamente. Cabe señalar que según historiadores, "La Nacha" y "La Chata" no se conocieron nunca, o al menos no existe alguna prueba que lo pruebe.