Embarga Santander cuentas y bienes de ayuntamiento de Mérida por adeudo de 588 mdp

Yucatán.- Debido al vencimiento en el plazo para cubrir el adeudo con banco Santander, las cuentas bancarias, partidas presupuestales y propiedades del ayuntamiento de Mérida, Yucatán, quedaron señaladas bajo embargo.

Este miércoles, 25 de agosto, las cuentas y bienes del ayuntamiento de Mérida quedaron bajo embargo al no pagar el adeudo que tiene con dicha institución financiera, mismo que asciende a 588 millones 761 mil pesos, lo cual corresponde a la cesión de cuentas por pagar del arrendamiento de luminarias en dicho municipio.

En dicha acción participó la actuaria judicial adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán, Kathy de la Cruz Aguilar Vega, el apoderado legal del Municipio de Mérida, Joaquín Roche Chami, así como la representación legal de Santander.

De acuerdo a lo dado a conocer por la institución financiera, en la diligencia el municipio declaró que había proporcionado bienes inmuebles del dominio privado para el embargo, no obstante, no lograron acreditar la propiedad de esto, por lo que no se acreditó tampoco su valor, de ahí que no hayan sido considerados en el embargo.

Ante la sentencia de embargo, el acta correspondiente será devuelta al juez de la Ciudad de México, ello para que se giren los oficios correspondientes a autoridades como la Comisión Nacional Bancaria y Valores para las cuentas bancarias, y el Registro Público de la Propiedad para los inmuebles dando cuenta del embargo.

Santander se dijo dispuesto a buscar soluciones para el ayuntamiento de Mérida con el objetivo de evitar lo que el embargo implicaría para este, asegurando que dispone de propuestas factibles para ello.

El adeudo del ayuntamiento de Mérida se originó desde 2011, cuando el Ejecutivo municipal firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias con AB&C Leasing, el cual después trasladó los derechos de dicho arrendamiento a Banco Santander México, acción de la que se dio cuenta al municipio.

No obstante, ante el cambio de administración ese mismo año, Mérida notificó a Santander que no podría cubrir las cuotas del contrato, puesto que el Cabildo no había aprobado la trasmisión de derechos.

Fue a partir de ese momento en el que dio inicio diversidad de litigios en los que el Ayuntamiento de Mérida no consiguió obtener una sentencia a su favor, sino todo lo contrario.