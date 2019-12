Emboscan y asaltan a familia de EU que viajó a México por Navidad

Zacatecas.- Fueron momentos de terror los que vivieron los miembros de una familia de paisanos proveniente de Estados Unidos cuando fueron emboscados y asaltados por un grupo armado en una carretera de México.

Se trata de la familia Gutiérrez, residentes de Aurora, Illinois (EU), que decidieron emprender un largo viaje desde el país vecino para encontarse con su familia en Jalisco y celebrar las fiestas navideñas.

Sin embargo, cuando el pasado lunes decidieron detenerse a la altura de Zacatecas para descansar, fueron emboscados por un grupo de hombres armados, quienes los golpearon y les robaron sus pertenencias.

Al intentar resistirse al asalto, los delincuentes dispararon contra José Luis, ciudadano estadounidense de 52 años, quien iba acompañado de su padre y su hija Sofía, detalla Telemundo.

Tras perpetrar la brutal agresión, los asaltantes se marcharon del lugar con el vehículo de las víctimas, documentos personales y objetos de valor, dejando a la familia sumida en la impotencia, el miedo y el coraje.

Somos personas de trabajo. No le hacemos daño a nadie. Por eso se me hace más injusto de la vida que como regalo de Navidad me hayan hecho eso a mí, porque no lo merecemos", relató la esposa de José Luis, quien no estuvo presente en el ataque.