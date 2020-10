Emplaza CTM a huelga masiva de 130 mil trabajadores en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado de Sonora emplazo a huelga masiva para el próximo 10 de noviembre. En el paro participaran empleados de alrededor de 2 mil empresas a lo largo del estado.

El secretario general de la CTM Sonora, Javier Villarreal Gámez, dio a conocer que en la reunión de la noche del martes pasado con los dirigentes municipales del sindicato se llegó al acuerdo de emplazar a huelga general. En la misma, se estima la participación de 130 trabajadores que se solidarizaran con los con los trabajadores del transporte público urbano de la capital sonorense.

"El propósito es el de demostrar solidaridad y también reprobar la actitud de las autoridades laborales del Gobierno del Estado de Sonora, que archivaron de manera arbitraria e ilegal, la huelga que habría de estallar formalmente el día martes. Se archivó en un acto que no tiene precedentes en el Gobierno del Estado y en la historia del País", explicó.

Villarreal Gámez dijo que de acuerdo al artículo 926 de la Ley Federal del Trabajo las autoridades no pueden acordar nada en relación a la existencia o justificación de un paro durante la audiencia de conciliación previa a la huelga.

El presidente de la Junta de la Junta de Conciliación en Hermosillo, por supuesto por instrucciones y con la complicidad del secretario del Trabajo en el Estado, tomaron esta determinación que es un abuso de poder, una irresponsabilidad muy grande", aseguró.

Ante esta situación, los colectivos de abogados laboristas de Ciudad de México y Sonora ya están trabajando en el tema, por ello se convocó a la huelga masiva en la entidad.

“El día 10 de noviembre estallaría en todo Sonora, hasta que no se logren resultados favorables, no sólo en el tema del transporte, sino en otros conflictos más que tenemos en el Estado de Sonora y dónde la autoridad no ha tenido voluntad política para resolver estos problemas", enfatizó.