Empresario de Chihuahua pasó 48 días confinado en Sudáfrica por pandemia de Covid-19

Chihuahua.- Un empresario de Chihuahua que estuvo confinado durante 48 días en Sudáfrica debido a la pandemia de Covid-19, contó su experiencia luego de ser repatriado con apoyo del Gobierno del Estado, y envió un mensaje de concientización a los mexicanos.

Enrique Ruiz permaneció encerrado en un cuarto de hotel de 28 metros cuadrados sin poder salir, solamente para comprar alimentos y bajo estrictas normas, ante las medidas impuestas en ese país para restringir la presencia de personas en la calle para evitar la propagación del coronavirus.

Entrevistado en la Conferencia Informativa Virtual que actualiza la situación de Covid-19 en la entidad, Ruiz reconoció que vivió esa mala experiencia por no haber acatado las recomendaciones de las autoridades sobre evitar los viajes internacionales.

El empresario llegó al país africano el 17 de marzo, pero siete días después, el gobierno ordenó un "cierre de emergencia", que obligó a todos los ciudadanos a permanecer en casa y quienes estaban de visita fueran confinados en hoteles.

Por gestiones del @GobiernoEdoChih ante autoridades federales, se logró el traslado desde #Sudáfrica del chihuahuense Enrique Ruiz, quien permaneció 48 días confinado en un cuarto de hotel por el cierre de emergencia impuesto en aquel país por #COVID19 https://t.co/xlYRT6QgUD pic.twitter.com/JDEFrWE6eR — Comunicación Social-Gobierno de Chihuahua (@ComSocChih) May 26, 2020

Al verse en la necesidad de regresar a su hogar, decidió compartir su historia en redes sociales, por lo que las autoridades estatales dieron seguimiento al caso, por lo que se iniciaron las gestiones ante la cancillería mexicana para la lograr la repatriación que se concretó hace apenas unos días.

Estoy eternamente agradecido por la respuesta, porque no fui yo quien los buscó, sino ellos a mí, lo que creo tiene aún mayor validez”, comentó.

El empresario relató que decidó hacer el viaje porque encontró una buena oferta y se fue a pesar de las alertas que había y todo en su visita iba bien, hasta que el gobierno sudafricano decretó el paro de emergencia.

Estuve encerrado en una habitación de 28 metros cuadrados, sin salir más que una vez al día para ir al súper bajo estrictas medidas de salud, en que debía llevar puesto cubrebocas, goggles, guantes, y tener que pasar por un retén militar".

Señaló que mientras en México se recomienda a la gente quedarse en casa, en Sudáfrica era una regla que de no acatarse, había riesgo de ser arrestado por el ejército, que instaló retenes en varios puntos de la ciudad.

El chihuahuense invitó la población a que atiendan las recomendaciones que emite el gobierno para que las autoridades no se vean en la necesidad de tomar medidas más drásticas como las del país sudafricano.

La libertad hay que valorarla, hay cosas que tenemos en la vida que son gratis y al perderla es cuando se valora", expresó.

"No estamos tomando las medidas, les pido por favor que nos apoyemos porque esto no es de apoyar al gobierno, sino a nosotros como ciudadanía, como personas; al cuidarnos no hacemos un favor al gobierno, es a nosotros mismos, hay que tener eso muy claro", indicó.

