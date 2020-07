Empresario de León reclama a Diego Sinhue por reunión con gobernadores en Guanajuato ante pandemia

Guanajuato. - A través de un post en Facebook, el empresario leones Gustavo Miguel Jiménez, le escribió y etiquetó al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Vallejo; pidiendo una explicación sobre la reunión que mantuvó durante este viernes pasado en la capital del estado con otros gobernadores y en la que se disfrutó de un banquete acompañado de música, pese a la pandemia del Covid-19.

La reunión se realizó en las intalaciones de la Algondiga de Granaditas, en Guanajuato, capital del estado que lleva el mismo nombre, en la cual acudieron 8 de los 11 Gobernadores de oposición los cuales forman la 'Alianza Federalista', con el objetivo de solicitar un apoyo al Gobierno de la Federación, ante el panorama de la pandemia por el Coronavirus y las afectaciónes a la economía.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Sin emabargo, aparentemente, luego de la reunión en la que se debatieron temas sobre el Covid-19 y los apoyos que pidieron a la federación para reactivar la economía, así como que acordaron ordenar el uso obligatorio de cubrebocas y crear un padrón de disponibilidad de médicos y enfermeras; los gobernadores tuvieron un banquete el cuál estuvo acompañado de música, según el texto del empresario y algunos medios locales.

En la reunión estuvieron presentes Diego Sinhue, de Guanajuato; José Rosas Aispuro, de Durango; Francisco García, de Tamaulipas, y Martín Orozco, de Aguascalientes, así como los Gobernadores priistas Miguel Riquelme, de Coahuila; José Ignacio Peralta, de Colima, y el independiente, Jaime Rodríguez, faltando el Gobernador de Jalisco, Chihuahua y San Luis Potosí.

Gustavo Miguel Jiménez, es un empresario restaurantero de León, Guanajuato y el día de ayer le escribió un texto al Gobernador del Estado, haciendo un reclamo a las peticiones que hace el mandatario sobre las medidas que debe acatar la sociedad pero que él incumplió durante la reunión con los gobernadores de la Alianza Federalista.

"Diego, me atrevo a escribirte en nombre de mi sector, en nombre de mi familia y pero sobre todo en mi nombre.Soy un ciudadano de León y orgulloso guanajuatense, contemporáneo tuyo.Eternamente orgulloso hijo de Gustavo Jiménez Torres(QEPD) incansable promotor del turismo de este estado. vengo de una familia dedicada a la gastronomía de toda la vida. tuve la oportunidad de servir en tu boda y es por eso que siento que te conozco y me atrevo a acercarme a ti con este escrito", escribió Jiménez en su facebook.

El empresario, señaló al mandatario que le ayudará para poder explicarle a sus empleados porque deben parar de hacer lo que les gusta y continuar pagando las nominas aunque no haya dinero para hacerlo, además señaló que ante la crisis, algunos de sus empleados se han visto tan afectados que han recurrido a pedir dinero en las esquinas, pues los gastos no cesan y no hay empleo.

"Necesito de tu ayuda. requiero que me ayudes a explicarles a mis empleados, clientes, novios con fechas pospuestas, XVñeras, graduados, universidades, el por que no puedo realizarles su evento y el porque su evento no es igual de importante al tuyo y no se puede llevar a cabo. Tus invitados en este caso gobernadores y distintos funcionarios son inmunes al contagio? y los invitados de mis clientes no?", compartió el empresario en red social.

Jiménez, señaló que ante la situación que se vive, se debe ser empatico con los demás, con los más afectados por la pandemia, con las personas más vulnerables ante el panorama 'creo que la señal que das al pedir un menú con un postre con laminas de oro da la señal equivocada', agregó en su texto dedicado a Diego Sinhue.

El empresarió continuó escribiendole al mandatario de Guanajuato sobre las acciones que se presentaron el viernes, pues el banquete aparentemente contó con la presencia de una estudiantina para amenanizar la reunión, y le señaló que según los protocolos implementados para el sector al que él pertence, también estaba prohibido.

"El número de personas ya es irrelevante ya que con tu semáforo, no debe de existir este tipo de reuniones. Para mí, para mi familia y para mis empleados lo que hiciste fue una ofensa, falta de ética y respeto", se puede leer en el post de Jiménez.

Asimismo, agregó que quedaba en espera de una respuesta para los ciudadanos quienes confian en los mandatarios para que gobiernen de una manera ejemplar y en beneficio de la población.

En el texto que escribió Gustavo Jiménez, para el Gobernador de Guanajuato, el empresario adjuntó dos imagenes, una de ellas es sobre una nota de un medio local que compartió la presencia de la estudiantina en el banquete, y otra es sobre el perfil de quienes sirvieron la comida para los gobernadores, sin embargo, la página oficial ya no cuenta con la públicación original.

La publicación del texto se realizó el día de ayer mediante la cuenta personal de Gustavo Miguel Jiménez, sin embargo, hasta el momento, Diego Sinhue Vallejo, mandatario estatal de Guanajuato, no ha dado ninguna respuesta o negado la acusación por parte del empresario leones.

Te puede interesar: