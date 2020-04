Empresarios de Sinaloa lamentan extensión de cuarentena por Covid-19

Sinaloa.- Durante la conferencia mañanera ofrecida ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la Jornada de Sana Distancia se extenderá hasta el 30 de mayo, como parte de las nuevas medidas para mitigar la transmisión del Covid-19 en el país.

El funcionario indicó que las medidas se van a regionalizar conforme a la intensidad de la transmisión; es decir, en las zonas sin transmisión o mínima regresarán a sus actividades normales el 17 de mayo.

Asimismo, las prevenciones se mantendrán aun después del 30 de mayo para la protección de las personas adultas mayores, las que tienen enfermedades crónicas, además de mujeres embarazadas. Las clases en todos los niveles educativos y las actividades productivas se reanudarán el 1 de junio en la mayor parte del territorio nacional.

En este orden de ideas, representantes de la iniciativa privada en Sinaloa, como Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Sinaloa, y José Miguel Taniyama, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Culiacán, manifestaron que estas condiciones serán nocivas para las micro, las pequeñas y las medianas empresas (mipymes), al extenderse por un mes el periodo que estarán operando sin flujo de efectivo.

En cambio, Jesús Sandoval Gaxiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mazatlán, pidió a la población seguir con las medidas de aislamiento voluntario.

Estrategia de prevención

«Vamos a mantener la Jornada de Sana Distancia y extenderla hasta el 30 de mayo con el propósito de intensificar las medidas de mitigación que están dando resultados», dijo López-Gatell.

«En el caso de las escuelas, como es obvio, no hay regreso a clases el lunes, el regreso a clases, de acuerdo a esto que se está proponiendo, sería el 17 de mayo en los municipios donde no hay casos de coronavirus, los 900 municipios», precisó por su parte López Obrador.

«En el resto del país, esto incluye desde luego en las grandes ciudades, que son las más afectadas, el reinicio a la actividad educativa, el regreso a clases y a todas las actividades productivas será a partir del 1 de junio, siempre y cuando, repito, sigamos cumpliendo con las medidas».

López-Gatell recordó que México se adelantó a la fase 2 de mitigación masiva para aprovechar la oportunidad de empezar tempranamente las medidas, y aseguró que se hará lo mismo ante la inminente llegada de la fase 3.

Estimó que el fin de la epidemia en la región del Valle de México será el 25 de junio: «Estamos proyectando este primer ciclo de la epidemia que se extendería hasta el 25 de junio, si y solo si se mantienen las medidas de acuerdo a lo programado», dijo el funcionario.

Esto implica el compromiso de todas y todos de los miembros de la sociedad», determinó.

Agregó que se logró la reducción de movilidad en el espacio público en la CDMX y una baja del 82 por ciento en el transporte público.

Estímulos a mipymes

Por otra parte, el mandatario federal anunció la entrega de un millón de créditos adicionales para pequeñas empresas formales que no hayan despedido a sus trabajadores.

El presidente explicó que los pequeños negocios tendrán acceso a préstamos a la palabra de 25 mil pesos, siempre y cuando estén inscritos y al corriente en las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas familiares», subrayó.

«El millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre todas las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles o reduciéndoles el salario, a ellos va destinado este crédito».

En la charla matinal del 16 de abril, detalló que el financiamiento de esos nuevos créditos tendrá como origen unos 25 mil millones de pesos que pretenden recuperar de grandes deudores al fisco que no han cumplido con el pago de impuestos. De ese total —sostuvo—, 15 mil millones de pesos podrían ser pagados en los próximos días, tras llegar a un acuerdo con los empresarios morosos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

López Obrador confió en que el resto de los recursos, unos 10 mil millones de pesos adicionales, se podrían lograr en los próximos días, no solo a través de los acuerdos, sino incluso a través de la vía legal.

El director del IMSS, Zoé Robledo, informó que la tasa de interés para los préstamos será del 6.5 por ciento, considerada como una de las más bajas del mercado, ya que ninguna institución de crédito ofrece esas condiciones.

La reacción

Así, Edna Fong, dirigente de la Coparmex en Sinaloa, reiteró que las empresas de la entidad formarán parte de las últimas en reactivarse. Sobre los apoyos a micro y pequeñas empresas, son importantes, ya que son las más sensibles a tener pérdidas. Además, adelantó una reunión sostenida entre todas las intercamarales del estado y el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa (Codesin) para crear un plan estratégico en favor de la reactivación económica de Sinaloa.

Por su parte, José Miguel Taniyama precisó que la afectación mayor será para mantener la fuerza laboral: «Ahorita en algunos negocios ya están operando el tema de recortes. Lamentablemente, ya llevábamos un mes sin problemas, pero al haberse extendido de esta manera, lo pone muy complicado. Es probable que nos restablezcamos el 30 de mayo, pero eso sería únicamente la apertura, realmente no sabemos cuándo volveremos a generar los números de una actividad que genere economías».

Sobre la decisión de regionalizar la pandemia, Taniyama consideró imprudente la decisión, ya que en los lugares de menor contagio podría darse una gran cantidad de enfermos. Puntualizó que en Culiacán se dio una gran cantidad de contagios, lo cual no es favorable, pero se esperaría que la curva de la afección disminuya en el corto plazo.

Es una realidad que la pandemia llegó a todo el país ya, que en algunas zonas se esté dando un avance mínimo no quiere decir que no vaya a avanzar más».

Sobre los apoyos a micro y medianas empresas, el empresario restaurantero determinó que no serán suficientes: «A las mipymes no las ayuda en lo absoluto, no es un paliativo que valga la pena, ese es el tema para nosotros. Si con eso quieren demostrar que están haciendo algo, para nosotros la verdad no es absolutamente nada. Ahorita estamos con el tema de nuestros empleados, pero no vemos el apoyo real, directo y contundente de la autoridad, lo que ayudará a que muchas empresas más desaparezcan».

Miguel Taniyama aseguró que miles de empresas y familias reportarán pérdidas este mes:

Es lo que nos duele. Muchos restauranteros se desanimaron por el tiempo. Treinta días más es mucho tiempo. Le vamos a seguir hasta donde se pueda».

Adaptación

Finalmente, Jesús Sandoval Gaxiola, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Mazatlán, se mostró a favor de las medidas para salvaguardar la salud de los mexicanos y de los sinaloenses:

«Es una pandemia que no es municipal ni estatal, es mundial. Nos está pegando en el tema económico, pero hacemos el llamado a los negocios con actividades no esenciales. Hay empresas que son el sustento de cada familia, pero existe el riesgo del contagio».

Agricultura: No se detienen las actividades primarias

El presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur (AARFS), Marte Vega Román, señaló que en el ramo agropecuario no se detiene el movimiento, ya que las trillas de maíz están sucediendo en estos momentos, por lo que los centros de acopio están operando al máximo, tomando las precauciones debidas: «Hasta ahorita, toda ha fluido, no hemos tenido desabasto de insumos, va muy lento, pero el productor tiene sus insumos necesarios. Esperemos que así siga».

No se detienen las actividades primarias. Foto: EL DEBATE

