En Guanajuato, el INAEBA firma convenio con PLAMAC para alfabetizar mujeres rurales

León, Guanajuato.- El programa filantrópico de Lancôme “Write Her Future” de Proyectos Laubach de Alfabetización en México, A.C. (PLAMAC) fue presentado al director general de Instituto de Alfabetización y Educación para Adultos (INAEBA), Eusebio Vega Pérez para trabajar en favor de las mujeres rurales que viven en condición de analfabetismo y rezago educativo.

En este primer acercamiento PLAMAC busca que INAEBA brinde:

· Asesores para la educación

· Promotores de enseñanza

· Apoyo para certificar la educación básica

La intención es que los asesores de INAEBA brinden los servicios alfabetización y educación básica a las mujeres de comunidades rurales; mientras que los promotores de enseñanza darán a conocer los beneficios de continuar con los estudios a mujeres de 18 a 75 años para que logren obtener su certificado oficial de primaria o secundaria.

Actualmente el programa filantrópico atiende a mujeres de las comunidades de San Juan, San Miguelito y El Sauz del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato; al trabajar con INAEBA se pretende extender la posibilidad de certificar los estudios de mujeres de los municipios de Irapuato, Guanajuato y Abasolo.

Al trabajar de manera conjunta, INAEBA y PLAMAC colaborarían en:

· Reducir el rezago educativo en las mujeres de comunidades rurales

· Mejorar su calidad de vida

· Fomentar su empoderamiento

“Yo estoy con una gran expectativa, sé que es una buena oportunidad hacernos de un aliado más; INAEBA tiene muchos aliados y este planteamiento que nos hace Lancôme a través de sus representantes me parece que puede tener un gran impacto”, expresó el director general de INAEBA

Dijo que, la dependencia a su cargo trabajará en un convenio de colaboación.

“Lo haremos a la mayor brevedad posible, no hay obstáculos, no falta nada, no hay que gestionar nada, no hay que solicitar la autorización de nadie, solamente es una decisión de ellas o de la empresa y de nosotros”.

Por su parte, la representante legal de PLAMAC, Alicia López Alfaro dijo que, con la firma del convenio con INAEBA, se logrará el reconocimiento de los estudios de las mujeres que se han acercado a ser parte de su proyecto.

“Nuestro primer objetivo es cerrar el convenio con la institución, nosotros arrancaremos el 20 de abril este proyecto; con la suma de INAEBA sería lo mejor”.

Dijo que el certificado oficial que reciban las beneficiarias por parte del gobierno de Guanajuato, les permitirá conseguir empleo o bien, las que ya están trabajando, puedan obtener mejores oportunidades laborales.