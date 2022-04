En Guanajuato mujeres "rentan" a sus hijos para pedir limosna a turistas

Guanajuato.- Autoridades del municipio de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato, detectaron a un grupo de mujeres que "rentan" a sus hijos menores de edad para pedir limosna a turistas.

En días pasados, el presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, denunció mediante sus cuentas oficiales de redes sociales la renta de infantes por 100 pesos para pedir limosna.

Durante Semana Santa, el gobierno local implementó un operativo para evitar que las mujeres incurrieran en el delito de explotación infantil a través de la renta o el alquilamiento de los menores de edad.

“En San Miguel de Allende no podemos permitir la explotación infantil, muchas señoras que forman parte de un grupo organizado para pedir dinero en la calle, rentan o alquilan niños por 100 pesos al día y los tienen bajo el sol y sin comida todo el día”, apunta la denuncia.

En este sentido, el munícipe dijo ser consciente de las necesidades económicas que pueden tener las familias, no obstante, dejó en claro que el Ayuntamiento será firme en evitar que los infantes sean utilizados para dichos fines.

Trejo Pureco señaló que a todos los menores que sean usados para pedir limosna a los turistas serán recogidos por las autoridades y llevados a los albergues del DIF, donde los alimentarán y cuidarán, para posteriormente dárselos a sus respectivas madres.

“Entiendo las necesidades de mucha gente pero seremos firmes en no dejar que exploten a los niños y niñas de las comunidades, canalizaremos al DIF a todos los bebés que están siendo utilizados en las calles para alimentarlos, cuidarlos y entregarlos bien comiditos a sus mamás, las cuales también recibirán un apoyo municipal para que no vuelvan a prestar a sus hijos por 100 pesos”, detalló.

Días después de la denuncia que posteó en las plataformas virtuales, el alcalde de San Miguel de Allende mencionó en entrevista que se encuentran investigando dicha práctica con el objetivo de interponer las denuncias correspondientes.

“Se pueden dar cuenta que la explotación infantil está a los ojos de todo mundo, en cada señora que trae un niño o dos niños al lado de ella, pidiendo limosna o vendiendo muñequitas de trapo que son la fachada, hay un tema de explotación infantil brutal, niños que no duermen en 14 o 15 horas, niños que no son alimentados durante 14 o 15 horas, sí es un tema que a mi me ha molestado muchísimo”, refirió al informar que, en días pasados, se detuvo a dos mujeres con 8 niños cada una relacionadas a dicha práctica.