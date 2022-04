En Guanajuato usar cubrebocas podría dejar de ser obligación

León, Guanajuato.- Después de que el subsecretario de prevención y promoción a la salud, Hugo López Gatell anunciará hoy que el uso de cubrebocas ya no es una obligación, esta mañana el secretario de salud en Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó a través de una entrevista en radio que a partir de mañana jueves podría haber un cambio oficial en el uso de tapabocas, en la entidad, quizá se volverá una recomendación, pero no necesariamente un protocolo que implique una sanción en caso de no seguirlo.

“Ya no es un instrumento que debamos usar de manera obligatoria, pero si una recomendación, en caso de que haya repuntes lo vamos a dar a conocer de inmediato”, manifestó el secretario de salud en Guanajuato, Díaz Martínez.

En Guanajuato hay únicamente tres pacientes hospitalizados por COVID, se encuentran graves, pero ninguno de ellos estaba vacunado con al menos una dosis. Díaz Martínez indicó que será el transporte público y las escuelas donde su uso se seguirá utilizando de manera cotidiana por el momento.

Sin embargo, Daniel Díaz indicó que mañana estará participando en la reunión del Comité Estatal de Seguridad en Salud de Guanajuato, donde podría haber una modificación a la regla en la entidad.

“Vamos a dejarlo tal vez como una recomendación hasta que la Organización Mundial de la Salud decrete el fin de la pandemia”, exclamó, Díaz Martínez.

El secretario de salud estatal, comentó que el uso de cubrebocas es muy recomendable para aquellas personas que no han completado su esquema de vacunación, o tienen factores de riesgo, indicó que es este sector de la población el que no debe relajar medidas.