En Michoacán fue golpeada una niña en la Secundaria Federal 4, fue operada de gravedad en el el IMSS

Morelia, Michoacán.- En la Secundaria Federal 4, “José Guadalupe Salto” de Morelia, Michoacán, existía el antecedente de un caso de bullying escolar dirigido hacia la alumna Johana Camila Amador de 13 años de edad, directivos de la institución escolar estaban enterados, denunció la madre de la menor de edad, Verónica Bazán.

La pequeña tuvo que ser hospitalizada en consecuencia de sufrir severas agresiones en sus intestinos, ella fue intervenida quirúrgicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la gravedad de los golpes. La madre de familia, Verónica denunció públicamente a medios de comunicación que ha sido ignorada y revictimizada, que no se le ha brindado la atención de justicia en la secundaria.

El abogado representante de Verónica Bazán, de nombre Eulalio Bazán, comentó que ya se había informado a las autoridades escolares que la niña era víctima de acoso escolar, que la situación pudo prevenirse, que no fue una ni dos veces que la pequeña denunció que era violentada y aún con todos estos antecedentes no procedieron a aplicar un protocolo de atención adecuado que pudiera prevenir el diagnóstico delicado y grave de salud que enfrenta la menor.

Johana Camila se enfrentó a una primera cirugía sin embargo médicos del IMSS, le informaron a su mamá que podría ser sometida a otra segunda intervención en el quirófano. En la secundaria le informaron a la madre que no podrían actuar en contra del agresor, un compañero que la lesionó en el abdomen y debido a eso, tuvo daños intestinales, es probable que sí se someta a una segunda cirugía, indicó uno de los médicos del IMSS de Morelia, Michoacán.

Los hechos de la agresión:

El pasado lunes 16 de mayo, la menor Johana Camila asistió al salón de clases grupo 1º “G”, turno vespertino de la y fue brutalmente golpeada con bancas escolares, lo que le ocasionó graves heridas internas, se presume que más de un alumno la golpeó, pero hasta el momento no hay una investigación oficial interpuesta por las agresiones.

La madre de familia Verónica Bazán comentó que se hizo caso omiso de atención en la escuela Secundaria Federal 4, “José Guadalupe Salto”, donde se le informó que no se puede hacer nada en contra de presuntos agresores porque son menores de edad y mientras no haya una denuncia penal, no se puede tomar represalias ni actuar ante el caso. La madre de familia ha decidido acudir a la Fiscalía General de Morelia para pedir atención en este caso.

El abogado Eulalio Bazán indicó que hasta ahora la secundaria federal 4, “José Guadalupe Salto”, no ha cumplido con el seguimiento de protocolos de actuación ante casos de bullying escolar y el cumplimiento efectivo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en México.

“No hicieron caso a un problema de bullying de mi niña, un compañero la agredió en el abdomen, la aventó y fue lastimada. Fue intervenida ayer, si no se recupera ocupará otra operación porque se le rompió la tripita”, expresó la madre de la menor.

Verónica Bazán madre de la niña ha indicado que doctores del IMSS, han comentado que la magnitud en las lesiones probablemente requerirá de una segunda intervención, la señora Bazán se siente triste y desesperada ante esta situación, por lo que hace un llamado de justicia y atención para el Gobierno de Michoacán y para la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, para que tomen cartas en el asunto, no ignoren su caso, ella manifiesta sentirse discriminada e ignorada por ser madre soltera y ser una persona de escasos recursos.