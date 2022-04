En Michoacán proponen castrar químicamente a violadores una vez que sean sentenciados

Morelia, Michoacán.- Por el alto índice de violaciones y delitos sexuales que se registran en Michoacán, se ha presentado una iniciativa que abre las puertas a la castración química a quienes sean sentenciados por el delito de violacíon.

La diputada Luz María García García, hoy presentó la propuesta ante la LXXV Legislatura de Michoacán, y dió a conocer datos escalofriantes, señaló que el 15 por ciento de las mujeres violadas, son ultimadas por sus agresores, por lo que para ella es urgente que la reforma que presentó sea tomada en consideración por sus iguales y proto pase a votación.

“Cada año 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual en el país (...) ya ni en nuestra casa estamos seguras, ahí es donde muchas veces se cometen la mayoría de los abusos, por eso queremos dar acompañamiento médico, para que estas cosas no pasen”, dijo la legisladora en la tribuna al presentar su propuesta.

El acompañamiento médico al que se refiere, es lo que comúnmente se conoce como castración química, un término utilizado para describir los medicamentos destinados a reducir la libido y a reducir la actividad sexual, por lo general, para impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan.

En caso de que la iniciativa sea aprobada por la comisión a la cual fue turnada y posteriormente sea votada a favor, los violadores en Michoacán podrían decidir si acceden al tratamiento médico, esto solo sería de forma voluntaria.

Se ha dejado claro que los violadores que deseen adherirse al tratamiento tendrán que tener un historial médico donde se asegure que interno no tengan abuso de sustancias, que no hayan sido diagnosticados con un trastorno mental y que no tenga antecedentes de filias.

Hace no más de una semana la diputada García García, en una entrevista señaló que tiene datos de que en Michoacán el 70 por ciento de los violadores reinciden, sin embargo, no reveló sus fuentes.

Lo que sí es certero es que en Michoacán en el último año se han registrado mil 737 casos relacionados con delitos sexuales, y se sabe que sólo dos de cada diez víctimas denuncian formalmente a las autoridades, las estadísticas informan que solo un caso de cada mil, reciben condena.