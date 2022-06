En Michoacán reconocen los derechos de los fetos de una forma "mañosa", acusan algunos diputados

Morelia, Michoacán.- Los legisladores del Congreso del Estado de Michoacán votaron a favor de reconocer los derechos de los fetos en el estado, a través de una iniciativa en la que se reformó la Ley del Desarrollo Social. Con 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, pasó el decreto.

La iniciativa fue enviada por Baltazar Gaona, diputado de la bancada del Partido del Trabajo, quien se caracteriza por ser de pensamiento de ultraderecha, quien ha luchado contra la legislación del aborto y en favor de que se reconozcan los derechos de los fetos, esto a pesar de ser contrario a lo ya dicho por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Esta iniciativa es muy importante, (...) nadie se ha preocupado por generar proyectos sociales en favor de las embarazadas, ni tampoco de los bebés concebidos”, dijo el diputado al iniciar su razonamiento a favor de la iniciativa de reforma.

Señaló que es relevante que se reconozca a las mujeres embarazadas en los programas sociales para que puedan llevar sus embarazos a buen término, ya que de no hacerlo los que están en riesgo son los fetos, así mismo también pidió el reconocimiento de los bebés ya nacidos.

La iniciativa pasó a votación general y fue aceptada en lo general con 25 votos a favor, una abstención y un voto en contra.

Después, el diputado se reservó la reforma del artículo 48, fracciones I, XVII y XVIII, donde desde su curul expresó que solo se trataba de una aclaración de la redacción, con lo que logró que la iniciativa fuera modificada y ahí lograr meter el reconocimiento de los fetos en la ley.

En el proyecto del artículo 48 reservado por el diputado Baltazar Gaona, se establecieron “los derechos para las mujeres embarazadas, así como para los niños y niñas, desde que se tenga conocimiento de su concepción”.

Ante esto, la diputada Maria Gabriela Cázares Blanco, tomó la palabra para razonar su voto en contra, donde señaló que “esta reserva de forma mañosa se busca introducir en el texto el derecho de la vida desde la concepción, cuando se habla que se reconozca desde el momento mismo en que se tiene conocimiento de la concepción”

Remarcó que al ser reconocidos los derechos de los embriones se están vulnerando los derechos de las mujeres, y recordó que esto "va en contra de los derechos humanos de las mujeres, de los derechos sexuales y reproductivos" y acusó que "es otra forma de buscar el reconocimiento el derecho a la vida desde la concepción".

“Un embrión no es una persona, mi voto es en contra, una cosa es que reconozcamos y que cuidemos a la mujer que está gestando, pero el derecho es de la mujer que está gestando y no del embrión, por lo tanto, no podemos aceptar que sea desde el momento de la concepción”, dijo la legisladora.

La reserva de este artículo pasó a votación y fue aprobada, sin reconocer que el razonamiento de la diputada tenía sentido, puesto que la SCJN ya se ha pronunciado en el tema, señalando que los embriones o fetos no tienen derechos reconocidos.

A su vez, abre la puerta para evitar que en el estado de Michoacán se legisle en favor de la despenalización del aborto, ya que al ser reconocidos sus derechos, se buscará que sean protegidos desde otras aristas legislativas que no sea la constitución del estado, en donde aún no se ha reconocido el derecho a la vida desde la concepción.

Los únicos diputados que se pronunciaron en contra de la reserva fueron Roberto Reyes, Seyra Anahí Alemán, Víctor Zurita, Fernanda Álvarez, Gabriela Cázares y Mayela Salas.